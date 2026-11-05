Spartak spavao do završnice, pa za 10 minuta razbio Zadar

Zapravo, dosta slabo su izgledali i jedni i drugi. Na poluvreme se otišlo sa rezultatom - 29:29, što je dovoljan pokazatelj o koliko neefikasnoj utakmici se radilo. Nije ništa bolje bilo ni u nastavku, zapravo Zadar je na parket izašao jo neinspirativniji.

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Gosti iz Dalmacije nisu mogli da pogode apsolutno ništa i sreća njihova da i Subotičani nisu bili efikasniji. Četa Vlade Jovanovića samo da je bila malo koncentrisanija mogla je u ovom periodu igre da napravi prednost za mirnu završnicu. Zadrani su za 10 minuta postigli svega devet poena, dok je domaćin mini-serijom na isteku trećeg kvartala stigao do prednosti od pet poena.

Nešto inspirisaniji od ostalih bio je Kliford Kolmen. Upravo je on bio pokretač ekipe na kraju treće četvrtine, a ovo kao da je u potpunosti pokrenulo Spartak. Subotičani su izgledali mnogo bolje na startu poslednjeg kvartala i došli do dvocifrene prednosti. Jednostavno, Zadar večeras nije izgledao kao tim koji to može da stigne. Šampion Srbije je do kraja meča očuvao ovu prednost i slavio.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Alen Omić sa 11 poena, dok su Kolmen i Dalibor Ilić postigli po 10. Na drugoj strani Ivan Vraneš i Ros Vilijams brojali su do 15.

ABA LIGA, 7. KOLO

Četvrtak

Spartak - Zadar 67:51

/Omić 11 - Ilić, Ros 15/

Subota

17.00: (2,25) Krka (15.0) Igokea (1,80)

17.00: (2,65) Borac Mozzart (16,0) Cedevita Olimpija ( 1,60)

19.00: (4,10) FMP (17,0) Budućnost (1,30)

19.00: (1,50) Ilirija (16,0) Beč (3,00)

Nedelja

11:00: (1,50) Kluž (16,0) Bosna (3,00)

13.00: Partizan Mozzart Bet - Studentski centar

Ponedeljak

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19.00: Široki - Cibona

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