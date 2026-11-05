Spartak spavao do završnice, pa za 10 minuta razbio Zadar
Vreme čitanja: 3min | čet. 05.11.26. | 20:00
Domaćin trijumfovao - 67:51
Dosta skromnu utakmicu odigrali su Spartak i Zadar u sedmom kolu, barem do poslednjih 10 minuta. Četa Vlade Jovanovića savladala je na kraju ubedljivo hrvatskog predstavnika - 67:51, a može se reći da smo prilično nekvalitetan meč gledali sve do finiša trećeg kvartala. Zapravo, Zadar je ostao skroman i u poslednjoj deonici, dok je Spartak pokazao ono zbog čega je pre same utakmice važio za favorita. Praktično, domaćin je na kraju razbio goste u završnoj četvrtini u kojoj je postigao 24, a primio 10 poena.
Videla je Dudova šuma i bolje košarkaške predstave od ove večerašnje. Sve, osim rezultatske neizvesnosti, bilo je upitno i kao na momente da se nije radilo o utakmici elitnog ranga regionalne košarke. Košgeterski učinak apsolutno je izostao, pogotovo kada se radi o šutu sa distance. Nismo imali prilike da vidimo nekog raspoloženog pojedinca i igrača koji bi svojim učinkom doneo neku ozbiljniju prednost. Spartak je meč završio sa 62 posto uspešnosti za dva poena i skromnim učinkom sa distance (25 posto), dok je Zadar bio još gori sa 23,1 posto za jedan i 38,9 uspešnosti za tri poena.
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Zapravo, dosta slabo su izgledali i jedni i drugi. Na poluvreme se otišlo sa rezultatom - 29:29, što je dovoljan pokazatelj o koliko neefikasnoj utakmici se radilo. Nije ništa bolje bilo ni u nastavku, zapravo Zadar je na parket izašao jo neinspirativniji.
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Gosti iz Dalmacije nisu mogli da pogode apsolutno ništa i sreća njihova da i Subotičani nisu bili efikasniji. Četa Vlade Jovanovića samo da je bila malo koncentrisanija mogla je u ovom periodu igre da napravi prednost za mirnu završnicu. Zadrani su za 10 minuta postigli svega devet poena, dok je domaćin mini-serijom na isteku trećeg kvartala stigao do prednosti od pet poena.
Nešto inspirisaniji od ostalih bio je Kliford Kolmen. Upravo je on bio pokretač ekipe na kraju treće četvrtine, a ovo kao da je u potpunosti pokrenulo Spartak. Subotičani su izgledali mnogo bolje na startu poslednjeg kvartala i došli do dvocifrene prednosti. Jednostavno, Zadar večeras nije izgledao kao tim koji to može da stigne. Šampion Srbije je do kraja meča očuvao ovu prednost i slavio.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Alen Omić sa 11 poena, dok su Kolmen i Dalibor Ilić postigli po 10. Na drugoj strani Ivan Vraneš i Ros Vilijams brojali su do 15.
ABA LIGA, 7. KOLO
Četvrtak
Spartak - Zadar 67:51
/Omić 11 - Ilić, Ros 15/
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