Batler zna šta se očekuje i sada je na njemu da isporuči

E, onda je trebalo videti i status ostalih igrača koji su već tu. Novi ugovor je potpisan sa Dejanom Davidovcem , okončana je saradnja sa Ajzeom Kenanom, Džoelom Bolombojem, Donatasom Motiejunasom i Hasijelom Riverom , a u četvrtak je stigla vest da je novi ugovor do 2028. godine potpisao Džered Batler .

Amerikanac je imao ugovor i za narednu sezonu, ali i izlaznu klauzulu u NBA ligu. Da li je ima i sada nije poznato, no očigledno nije mogao da se vrati u NBA ovog leta, pa je rešio da ostane u Zvezdi. Crveno-beli raspolažu i te kako pristojnim evroligaški budžetom i imali su sredstava da zadrže Batlera i zadovolje njegova potraživanja, iako je klub sa Malog Kalemegdana napisao da je Batler odbio unosnije ponude iz elitnog takmičenja.

Bilo kako bilo, od velike je važnosti za Zvezdu što je Batler ostao. Novi trener Ibon Navaro voli brzo košarku i zasniva igru na kreativnim bekovima koji mogu da igraju jedan na jedan. U suštini to je najbolji mogući opis Batlera. Kada god je igrao izolacije protiv visokih igrača ili generalno slabijih defanzivaca delovao je moćno, pogotovo jer je bivši bek Vašingtona, Filadelfije i Jute sposoban da probije, naskoči na poludistancu ili baci flouter, kao i da šutne za tri iz driblinga.

Takođe, dobar je dodavač posebno iz pik end rola gde pored pasa od parket ili alej-up dodavanja za centra može da baci loptu sa jednog dela terena u suprotni ćošak odakle odbrana najčešće šalje pomoć. Ta igra iz pika je takođe važna jer i na tome Navaro insistira.

NBA, Letnja liga, 01.00: (2,70) Dalas (14,5) Golden Stejt (1,55)

Ima Batler i mane, da se ne lažemo. Kada igra bez lopte uglavnom stoji u mestu i ne kreće se mnogo. To ga istina čini opasnim šuterom, ali u široj slici usporava igru tima. Druga mana je ta što uglavnom napada u desno, čak i kada ga odbrana usmerava na levo on pokušava na silu da se vrati u desno. Zato mu se često dešavalo da mu ispadne lopta, prosto ide u gužvu, a prolaza nema.

Još jedna mana mu je svakako odbrana. Nije se na tom delu parketa dobro pokazao iako je od momenta dolaska do kraja sezone dosta napredovao u tom segmentu. No, nema dileme da je Zvezda bila pod imperativnom da ga zadrži jer njegovi kvaliteti mnogo češće sakriju nedostatke nego obrnuto.