Petrić pričao Škotima o Vanji Dragojeviću i Kosti Nedeljkoviću

Dovoljno razloga da škotske kolege pozovu Gordana Petrića, nekadašnjeg štopera Glazgov Rendžersa. Međutim, kod nekadašnjeg selektora omladinske slekcije Srbije nam razloga za zabrinutost. On tvrdi da Dragojeviću treba dati vreme.

„Vanja je veoma dobar igrač, ali potrebno mu je vreme i ne bi trebalo da brine što je trenutno izgubio mesto u timu. Da budem iskren, iznenadilo me je što je na početku odigrao toliko utakmica, jer prelazak iz srpskog u škotski fudbal predstavlja ogromnu promenu. Znam kako je tamo jer i dalje pratim dešavanja. U kontaktu sam sa ljudima kao što su Ali Mekoist i Ijan Durant. Moj sin je rođen u Škotskoj i, iskreno, osećam se kao kao Škot! Liga je fizički veoma zahtevna i takmičarski nastrojena, pa će mu biti potrebno neko vreme da se prilagodi“, rekao je Petrić.

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Bivši trener Partizana podsetio je i na faktor prilagođavanja na nov način života.

„Takođe, morate imati na umu da je on još mlad momak i da se tek preselio u novu državu sa drugačijom kulturom. Treba mu vremena za adaptaciju. Ipak, zaista mislim da je dobar igrač koji se odlično snalazi sa loptom u nogama. Možda je mogao da ostane malo duže u Partizanu, ali prilika da pređete u Rendžers se ne propušta“, dodao je Petrić.

Međutim, srpski trener je zabrinut zbog minutaže Koste Nedeljkovića.

„Nažalost, Kosta u poslednje vreme gotovo da uopšte nije igrao i mora pod hitno da se vrati na teren. On je dobar fudbaler, ali mu je potrebno da igra više utakmica“, zaključio je Petrić.