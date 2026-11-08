Zvezdin sledeći rival nije ni prolazna slučajnost, ni nepremostiva prepreka

Opet su makar na nekoliko sati preuzeli deobu prvog mesta i nagoveštavaju da bi ove sezone zaista mogli da se bore za titulu. Što je i upozorenje Crvenoj zvezdi koja za dvadesetak dana gostuje u Gentu u sledećem kolu Lige konferencija.

Gent ne igra eksplozivan fudbal kao Briž ili Union, ne daje toliki broj golova, ali devet pobeda u 11 kola definitivno nisu slučajnost i srpski šampion sa respektom treba da gleda na gostovanje u Belgiji. Ne i sa strahom jer popularni Bizoni imaju i sreće u nizu dobrih rezultata. Kao danas kada je Kortrajk promašio penal za zasluženo izjednačenje u finišu meča.

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Trener De Mil je izveo istu startnu postavu kao pre tri dana na gostovanju u Finskoj kada je upisao remi bez golova. Danas mu je gol bio dovoljan za tri boda. Furiozno su otvorili meč, dominirali i zasluženo poveli u 32. minutu posle akcije Arauža i Kadrija koji je bio egzekutor. Za bivšeg levog beka Benfike je to bila šesta asistencija u sezoni po čemu je lider šampionata i Zvezda pogotovo na njega treba da obrati pažnju u pripremi utakmice.

Dobru igru iz prvog, Gent nije prikazao u drugom poluvremenu. Štaviše, bilo mu je to jedno od najgorih poluvremena od početka sezone. Kortrajk je imao šanse za izjednačenje, a najbolju je propustio Tjeri Ambroz u 86. minutu. Francuz je bio izvođač najstrože kazne, ali ga je golman Davi Ruf pročitao i odbranio mu udarac sa 11 metara.

BELGIJA, 11. KOLO

Petak

Standard - Beveren 3:0 (1:0)

/Ekert 5, 64p, 67/

Subota

Vesterlo - Šarlroa 1:5 (0:0)

/Basete 74 - Šeidler 58, 72, Embemba 60, Fluke 65, Bojang 89p/

Leven - Mehelen 2:0 (0:0)

/Adai 50, Balikviša 90+4/

La Luvjer - Serkl Briž 0:1 (0:1)

/Engoura 6/

Antverpen - Lomel 2:2 (1:0)

/Porozo 40, Fofana 52 - Konadu 47, 66/

Nedelja

Klub Briž - Anderleht 1:1 (1:0)

/Vanaken 41 - Cvetković 58/

Gent - Kortrajk 1:0 (1:0)

/Kadri 32/

18.30: (1,55) Union Sen Žiloaz (4,40) Genk (5,30)

19.15: (1,75) Sint Trojden (4,10) Varegem (4,20)

*** kvote su podložne promenama