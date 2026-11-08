Zvezdin sledeći rival nije ni prolazna slučajnost, ni nepremostiva prepreka
Vreme čitanja: 2min | ned. 08.11.26. | 18:05
Bizoni se vratili na pobedničku stazu, ali su imali i sreće
Gent tradicionalno u ovom veku pripada grupi “šest velikih” klubova belgijskog fudbala koju je poslednjih godina uzdrmao dolazak Union Sen Žiloaza. Iako Gent samo jednu titulu, uglavnom je bio pri vrhu, završavao povremeno na drugom ili trećem mestu i predstavlja jedan od klubova na koje treba obratiti pažnju.
Pogotovo je to slučaj na početku ove sezone. Do prošlog kola su bili lideri, ali tada su doživeli prvi poraz u sezoni od Lomela nakon osam pobeda i samo jednog remija. Nije ih taj kiks uzdrmao i već danas su se vratili na pobedničku stazu savladavši Kortrajk 1:0 na svom terenu.
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Opet su makar na nekoliko sati preuzeli deobu prvog mesta i nagoveštavaju da bi ove sezone zaista mogli da se bore za titulu. Što je i upozorenje Crvenoj zvezdi koja za dvadesetak dana gostuje u Gentu u sledećem kolu Lige konferencija.
Gent ne igra eksplozivan fudbal kao Briž ili Union, ne daje toliki broj golova, ali devet pobeda u 11 kola definitivno nisu slučajnost i srpski šampion sa respektom treba da gleda na gostovanje u Belgiji. Ne i sa strahom jer popularni Bizoni imaju i sreće u nizu dobrih rezultata. Kao danas kada je Kortrajk promašio penal za zasluženo izjednačenje u finišu meča.
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Trener De Mil je izveo istu startnu postavu kao pre tri dana na gostovanju u Finskoj kada je upisao remi bez golova. Danas mu je gol bio dovoljan za tri boda. Furiozno su otvorili meč, dominirali i zasluženo poveli u 32. minutu posle akcije Arauža i Kadrija koji je bio egzekutor. Za bivšeg levog beka Benfike je to bila šesta asistencija u sezoni po čemu je lider šampionata i Zvezda pogotovo na njega treba da obrati pažnju u pripremi utakmice.
Dobru igru iz prvog, Gent nije prikazao u drugom poluvremenu. Štaviše, bilo mu je to jedno od najgorih poluvremena od početka sezone. Kortrajk je imao šanse za izjednačenje, a najbolju je propustio Tjeri Ambroz u 86. minutu. Francuz je bio izvođač najstrože kazne, ali ga je golman Davi Ruf pročitao i odbranio mu udarac sa 11 metara.
BELGIJA, 11. KOLO
Petak
Standard - Beveren 3:0 (1:0)
/Ekert 5, 64p, 67/
Subota
Vesterlo - Šarlroa 1:5 (0:0)
/Basete 74 - Šeidler 58, 72, Embemba 60, Fluke 65, Bojang 89p/
Leven - Mehelen 2:0 (0:0)
/Adai 50, Balikviša 90+4/
La Luvjer - Serkl Briž 0:1 (0:1)
/Engoura 6/
Antverpen - Lomel 2:2 (1:0)
/Porozo 40, Fofana 52 - Konadu 47, 66/
Nedelja
Klub Briž - Anderleht 1:1 (1:0)
/Vanaken 41 - Cvetković 58/
Gent - Kortrajk 1:0 (1:0)
/Kadri 32/
18.30: (1,55) Union Sen Žiloaz (4,40) Genk (5,30)
19.15: (1,75) Sint Trojden (4,10) Varegem (4,20)
*** kvote su podložne promenama