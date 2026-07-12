Rat Zenita i Spartaka za Golovina: Monako bi pristao na 15.000.000 evra, spremna i faraonska plata

Nije više u cvetu mladosti, ali je i dalje primamljiv klubovima. Posebno, onima iz Rusije.

Moskovski transferi insajderi danas su preneli vrlo, vrlo zapaljivu informaciju. Monako je ponudio Golovina Spartaku i Zenitu, poslavši im poruku da mogu da ga dobiju za 15 miliona evra. Odgovor se nije dugo čekao.

I jedan i drugi klub su više nego zainteresovani da Golovina vrate u Rusiju. Spremili su mu dugogodišnji ugovor i faraonsku platu od 3,5 miliona evra po sezoni. Čeka se odluka igrača, kome na početku prelaznog roka nije povratak u Rusiju bio primarna opcija.

Želeo je da se „naplati“ u Saudijskoj Arabiji, ali pravih ponuda za sada nema. Postoji nekoliko rupa kada je reč o ponudi Spartaka, pre svega. Golovin je dete CSKA, jedna od legendi tog kluba. Četiri godine je Golovin proveo u redovima Armejaca i predstavlja jedan od simbola velike epohe. Jedan od njegovih agenata je prokomentarisao da mju je priča oko Spartaka neverovatna, ali se nije usudio da prognozira ishod.

Zenit voli da demonstrira moć u ruskim okvirima. Da uzima igrače i koji mu nisu potrebni. Ali dolazak Golovina predstavljao bi ozbiljno pojačanje u novoj šampionskoj trci sa Spartakom, Dinamom i Krasnodarom.

U dresu Monaka Golovin je odigrao 267 utakmica, postigao 39 golova i upisao 46 asistencija.