Zvezdina premijera sa vodom na ustima: Čekajući Bukarija i levonogog štopera

Naravno, niko ne dovodi u pitanje pobedu u večerašnjem duelu protiv Mačve (20.00), povratnika u Mozzart Bet Superligu, koji na prethodnih pet duela nije postigao gol u sudarima sa crveno-belima. Zvezda bi trebalo da izrutinira Šapčane i ponudi navijačima internu igru zanimljive sadržine.

Kako će izgledati tim Dejana Stankovića u punoj formi, sa nekoliko kocikica koje nedostaju?

Zanimljiv manevar izveli su čelnici Crvene zvezde neposredno pre prvog kola nove sezone. Uspeli su da „skuvaju“ i sakriju povratak Osmana Bukarija. Sa svim manama nekadašnji reprezentativac Gane je primer krila kakvo u Ljutice Bogdana nisu uspeli da pronađu dva leta. Nije to bio ni Silas, iako je imao ogromne prednosti, još manje Babika. Možda donekle Nemanja Radonjić, ali to je neka druga tema.

Moraće u manjoj meri Dejan Stanković da sa brzonogim krilnim fudbalerom ponovi rehabilitacioni proces kao u slučaju sa Mirkom Ivanićem. Možda navijačima Crvene zvezde titra pred očima beg Osmana Bukarija na Etihadu i onaj trenutak sveopšeteg mamurluka posle njegovog gola. Ali od tada Bukari se nije snašao ni u MLS bleštavilu, ni u poljskom blatu, iako su ga tamo promovisali u jednog od najskupljih igrača lige. Krenuće drugi mandat u Crvenoj zvezdi iz ozbiljne minus faze, bez mnogo vremena za čekanje. A, očekivanja bi bila velika.

Neće dolazak Osmana Bukarija biti jedini potez sportskog sektora Crvene zvezde u bližoj budućnosti. Kako se može čuti, intenzivno se radi na dovođenju levonogog štopera, koji bi već tokom naredne sedmice, posle povrataka iz Severne Irske, trebalo da se pojavi na Marakani.

Do tada će takmičarske utakmice biti samo prolazne stanice. Bez mnogo osvrtanja, jer je Dejan Stanković najavio plasman u plej-of Lige šampiona kao prvi ovosezonski cilj.

„Pripreme su prošle onako kako smo zamislili. Nema više reči "spremni smo ili nismo spremni", mi moramo da budemo spremni. Što se tiče samih priprema, fizičkih, taktičkih i tehničkih, sve smo prošli. Uz veći broj odigranih utakmica više će se kristalisati igra i izbacivati greške. Tako da što se tiče priprema, stavili smo tačku na to i spremamo se za takmičarski deo sezone”, rekao je Stanković.

Biće zanimljivo videte u kojij meri će trener Crvene zvezde koristiti Marka Arnautovića i Jung Vu Seola, učesnik Mundijala. Poslednje informacije govore da će uloga drugog bonusa pripasti supertalentovanom čuvaru mreže Savi Radanoviću. Mateus protiv Mačve objektivno nije neophodan.

Prvi bonus do daljeg će biti Vasilije Kostov.

MOZZART BET SUPERLIGA – 1. KOLO

Petak

20.00 (1.05) Crvena zvezda (12.0) Mačva (33.0)

20.00 (1.85) Železničar (3.50) Radnički Niš (4.40)

Subota

20.00 (2.85) Novi Pazar (3.25) Radnički Kragujevac (2.55)

20.00 (8.00) Zemun (4.60) Partizan (1.40)

Nedelja

19.00 (1.95) Čukarički (3.50) IMT (3.90)

19.00 (1.95) Radnik (3.45) Mladost (4.00)

19.00 (1.60) Vojvodina (3.90) OFK Beograd Mozzart Bet (5.80)