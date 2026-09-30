Dončić želi NBA veterana u Romi

Ova sezona donela je nekolicinu novih klubova na košarkaškoj mapi Evrope, a jedan od njih je i Roma SPQR. Projekat Luke Dončića igra svoju premijernu takmičarsku godinu i još uvek se traže igrači koji mogu da pomognu projektu iz glavnog grada Italije da bude što konkurentniji, a Roma baš želi da lansira bombu za kraj oformljavanja igračkog kadra.

Kako prenose brojni relevantni italijanski mediji, među kojima se najviše ističe Pianeta Basket, Roma je zainteresovana da angažuje NBA asa Kelija Olinika.