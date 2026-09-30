Dončić želi NBA veterana u Romi
Vreme čitanja: 2min | sre. 30.09.26. | 18:26
Keli Olinik blizu potpisa za tim iz glavnog grada Italije
Ova sezona donela je nekolicinu novih klubova na košarkaškoj mapi Evrope, a jedan od njih je i Roma SPQR. Projekat Luke Dončića igra svoju premijernu takmičarsku godinu i još uvek se traže igrači koji mogu da pomognu projektu iz glavnog grada Italije da bude što konkurentniji, a Roma baš želi da lansira bombu za kraj oformljavanja igračkog kadra.
Kako prenose brojni relevantni italijanski mediji, među kojima se najviše ističe Pianeta Basket, Roma je zainteresovana da angažuje NBA asa Kelija Olinika.
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Kanađanin je dobro poznato ime sa duge strane Atlantika, jer je 13 godina igrao u NBA karavanu, ali je po okončanju saradnje sa San Antonio Sparsima slobodan agent. Kako tim iz glavnog grada Italije i dalje traži centra jer nije uspeo da se dogovori sa nekadašnjim Dončićevim saigračem Maksijem Kleberom, Olinik se pojavio kao odlična opcija.
Da stvari nisu samo na nivou glasine tvrdi italijanski Superbasket. Pomenuti izvor čak navodi da će Kanađanin u narednih nekoliko sati staviti paraf na saradnju sa Romom i tako se staviti na raspolaganje treneru Alesandru Magru.
Kada je reč o karijeri Olinika, iskusni centar draftovan je sa 13. pozicije 2013. godine kao izbor Dalas Meveriksa. Odmah je došlo do razmene u kojoj je Kanađanin završio u Bostonu. Dres Seltiksa nosio je četiri sezone, a onda je usledio isto toliko dugačak angažman u redovima Majamija. Olinik je posle toga uglavnom menjao klubove, te igrao za Detroit, Jutu, Toronto, Nju Orelans i San Antonio.
Kada se pogleda njegov učinak tokom čitave karijere, Kanađanin je u proseku beležio brojke od 9,8 poena, pet skokova i 2,4 asistencija.