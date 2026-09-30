Rivero nagrađen ugovorom do kraja sezone

Kako je Valensija saopštila, 32-godišnji košarkaš potpisao je ugovor do kraja sezone i biće bitan deo rotacije. Potpisao je jednomesečni ugovor u avgustu kako bi pokrio poziciju centra tokom priprema za novu sezonu, konkretno da zameni igrače koji su bili sa reprezentacijama u tom trenutku i očigledno su u Valensiji bili zadovoljni onim što je pokazao.

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Igrao je pripremne utakmice, trenirao sa ekipom i u tri zvanična meča je beležio 8,6 poena i četiri skoka u proseku. Dovoljno da ga nagrade ugovorom do kraja sezone, a i da ne bi morali sada kasno da izlaze na tržište i traže novu peticu.

Podsećamo, već je igrao za Valensiju od 2021. do 2023. godine, tako da je praktično tamo kao domaćin. Za te dve sezone je upisao 108 nastupa i generalno je igrao odličnu košarku jer je dva puta bio i MVP meseca u domaćem šampionatu.

20.05 (1,50) Makabi Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,00)

Prošle sezone, zbog velikih problema sa povredama, u dresu crveno-belih upisao je svega devet nastupa u svim takmičenjima, beleživši u proseku 4,8 poena i 1,7 skokova za nešto manje od 10 minuta provodnih na parketu.