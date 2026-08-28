AEK veruje srpskoj struci: Novi ugovor za Stevana Mijovića

Dragan Šaktoa je simbol Orlova, a sa njim je i jedan od naših najprespektivnijih trenera Stevan Mijović koji je kupio poverenje vodećih ljudi atinskog tima, a samim tim i novi ugovor. AEK je obelodanio da je podužio saradnju sa srpskim stručnjakom na još godinu dana, tačnije do leta 2027.

"AEK objavljuje nastavak saradnje sa Stevanom Mijovićem, saradnikom trenera Dragana Šakote. Srpski trener potpisao je novi jednogodišnji ugovor sa AEK-om do leta 2027. Mijović je nedavno predvodio reprezentaciju Srbije do srebrne medalje na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, gde je proglašen za najboljeg trenera. Prošle godine predvodio je reprezentaciju Srbije (U16) do zlatne medalje na Evropskom prvenstvu", stoji u saopštenju AEK-a.

Atinjani su lane igrali finale FIBA Lige šampiona, ali su zaustavljeni od Ritasa, a i ove sezone ambicije u ovom takmičenju su velike. U grčkom šampionatu neće im biti nimalo lako protiv Panatianikosa i Olimpijakosa, kao i solunskih timova.