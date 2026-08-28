Pandurović pred Mačvu: Promenićemo neke stvari, treba nam konstantnost

Pandurović poštuje činjenicu da Šapčani nisu mnogo menjali u odnosu na prethodnu sezonu u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije. Najavljuje maksimalnu ozbiljnost i respekt za ekipu sa drugačijim pristupom kući i na strani.

"Njihov trener Nemanja Glušica najduže je na tom mestu u dva najjača ranga. Dovodili su samo ono što je neophodno, što se videlo. Imali su težak raspored na početku, ali su se digli sa dve pobede u prethodna tri kola. Kao domaćini žele posed, dok se u gostima oslanjaju na tranziciju. Čekaju šansu iz brzih napada i prekida. Predstoji nam psihološki ozbiljan izazov posle meča u Surdulici, gde smo možda zaslužili bolji rezultat. Pričao sam sa igračima, složili smo se da nam treba konstantnost. Pozivam navijače da dođu i pomognu nam, nije isto sa i bez njih", rekao je Pandurović na konferenciji za novinare.

Mačva ima lepih šest bodova, iako je u uvodnim rundama prvenstva morala da se izmeri sa Crvenom zvezdom (0:5), Partizanom (1:3) i Vojvodinom (0:2).

"Meni ne iznenađuje dobar start Mačve. Pratio sam ih i ranije, znam kako igraju o kako se trener ophodi prema ekipi. Nije iznenađenje da je produžio ugovor. Odavno sam govorio sa će svima biti teško da pobede Mačvu i Zemun, iako su ih mnogi prerano otpisali. Zemun je protiv OFK Beograda sa igračem manje dao dva gola iz minimalnih ofsajda. Utakmice pod moranjem su možda i najteže. Ljudima u klubu sam rekao da ćemo verovatno igrati bolje protiv kvalitetnijih timova spremnih za nadigravanje, a da ćemo često teže probijati blok defanzivno orijentisanih protivnika. Promenićemo neke stvari, promenićemo pristup. Moramo opet da uhvatimo pobednički mentalitet. Nije bilo mnogo rotacija, ali biće ih. Tu su kartoni, povrede… Hteo bih pre svega da pohvalim one koji nisu bili u prvom planu. Svi su spremni da uđu dva minuta, 25 minuta ili odigraju poluvreme. Stvarno radim sa fenomenalnom grupom".

Šef struke Plavih ne beži od uloge favorita.

"To breme je teško nositi, nekada je lakše čekati šansu iz prikrajka. To je fudbal, moramo da se prilagodimo i počnemo da igramo dobro i kao favoriti. Milsim da ni igrači ne beže od toga. Veliku prednost imamo na našem terenu, gde smo adaptirani. Sa podrškom kao protiv Vojvodine, teško će ovde neko da nas nadigra i uzme bodove".

Sa predstavnicima medija u pres sali Gradskog stadiona razgovarao je i Bojan Adžić, što bi mogla da bude najava njegovog prvog starta u klubu koji je letos pojačao.

"Uvek sam spreman da počnem ili uđem sa klupe. Pristupam kao da ću da počnem, a na šefu je da odluči. Na meni je da čekam šansu. Svi se spremamo isto, starteri i rezerve. Svi živimo za svaku utakmicu", jasan je desni bek.

Donedavno je Adžić u kragujevačkom Radničkom 1923 delio svlačionicu sa napadačem crveno-crnih Milanom Vidakovim.

"Mačva je nimalo naivan rival. Moramo da uđemo sa 100 odsto, da zaboravimo Surdulicu i još neke rezultate, da u dva vezana meča kući uhvatimo pobednički niz. Potrebno je da uzmemo tri boda i dočekamo kako treba tim pančevačkog Železničara. Što se tiče Vidakova, jedna je od njihovih perjanica, uz Mitra Ergelaša i još neke momke", ocenio je Bojan Adžić.