Ajzea Kenan pogađao, ali je Alimpijevićev Bešiktaš bio boljI
Vreme čitanja: 2min | pon. 05.10.26. | 21:41
Istanbulski crno-beli nadigrali Trabzon u drugom kolu turskog šampionata
Igra Bešiktaš toplo-hladno na startu nove sezone, ali objektivno nije kao da ga raspored mazi na početku takmičarske godine. Četa Dušana Alimpijevića izgubila je u prošlom kolu Evrolige od Barselone, a pre toga savladala Makabi i doživela neuspeh u sudaru sa Anadolu Efesom u prvom kolu turske lige. Jasno je da se crno-beli i dalje traže, a ono što može da se raduje jeste trijumf nad Trabzonom.
Bešiktaš je savladao tim sa Crnog mora na 90:81 i tako upisao prvi trijumf na domaćoj sceni.
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Neko će reći da ova pobeda nije nešto naročito vredna pomena, međutim, daleko od toga. Trabzon spada u grupu klubova koji su dosta uložili u igrački kadar tokom sezone. U redove bordo-plavih stigla je nekolicina igrača sa evroligaškim iskustvom, a jedan od njih je nekadašnji član Crvene zvezde Ajze Kenan.
Iskusni bek večeras je imao zapaženu partiju protiv Bešiktaša. Amerikanac je u okršaju sa Alimpijevićevim timom postigao 14 poena, ali to nije bilo dovoljno njegovom timu da trijumfuje. Jednostavno, Bešiktaš je večeras imao veći broj raspoloženih igrača.
Sjajan posao pod košem odradio je Judžin Omoruji, dok je čovek odluke bio Džajlen Nvoel. Naime, Trabzon je u finišu smanjio zaostatak na minus četiri i to baš poenima Kenana. Na scenu je stupio Novel koji je serijom od sedam uzastopnih poena ponovo odveo domaćina na pristojnu razliku i trasirao put kao pobedi.
Reprezentativac Portorika bio je ujedno najefikasniji igrač na utakmici sa 16 poena, dok je Omoruji zabeležio 14, uz sedam skokova. Kod Trabzona Ajzea Kenan i Troj Kopejn su takođe stali na 14, a nekadašnji član Crvene zvezde imao je i dve ukradene lopte.