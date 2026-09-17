Radnički i Radnik se sve dogovorili: Spasić završio u Surdulici

Kada su oni ovo dogovorili, Spasić je maltene stavljen pred svršen čin. Uprava Radničkog saopštila mu je da na njega više neće računati, a prelazni rok u Srbiji broji poslednje sate, dok je u većini evropskih liga još ranije završen.

Nisu čelni ljudi niškog kluba bili zadovoljni učinkom svog krilnog napadača u ovih nešto više od godinu dana otkako se vratio u srpski fudbal iz mađarske Kišvarde. Na 41 utakmici za Radnički postigao je pet golova i zabeležio tri asistencije. Ali, uživao je veliko poverenje svih trenera koji su u tom periodu radili u Nišu – i Tomislava Sivića, i Takisa Lemonisa, i sada Marka Neđića. Nekad je čak igrao u špicu, mnogo češće po krilu, ali je uvek igrao. Nije se postava Radničkog mogla zamisliti bez njega. Za više od godinu dana, računajući i prethodnu i aktuelnu sezonu, rođeni Piroćanac propustio je samo jednu utakmicu – zbog nagomilanih žutih kartona. Ove sezone počeo je sedam od osam mečeva, uključujući i prethodni protiv OFK Beograda, samo dan ili dva pre nego mu je saopšteno da bi trebalo da se preseli stotinak kilometara južnije.

Radnički ima nekoliko navalnih igrača koji mogu da odgovore obavezama po boku – Abasa, Ivanovića, Mustafu. Nedavno je vraćen Gboli Arijibi, ali je on jako daleko od takmičarske forme, a tu je i Kvaku Bonsu Osei, koji doduše nije klasično krilo, a kuburi sa povredom otkako je stigao u Niš i očekuje se da bude na raspolaganju posle predstojeće reprezentativne pauze.

Kada bude odigrao prvu utakmicu u drugom mandatu za Radnik, biće mu to jubilarna, stota u dresu surduličkog kluba. Eto, toliko je dubok trag ostavio Miloš Spasić tamo za dve i po godine. Postigao je 20 golova, u sećanju je posebno ostao onaj kojim je potpisao pobedu nad Crvenom zvezdom oktobra 2021. godine. Radnik na krilima ima dvojicu Jovanovića – Đorđa i mladog Luku, Emanuela Kvaršija, te još jednog bonusa Martina Džangarovskog i čini se da će mu dobro doći Spasićevo iskustvo.