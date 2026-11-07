Amerika upoznala srpsko čudo! Kusturica za poluvreme ubacio 26 poena bez promašaja

Za samo 16 minuta na parketu u prvom poluvremenu, Kusturica je ubacio 26 poena, bez ijednog promašaja iz igre! Pogodio je svih devet šuteva, uključujući četiri trojke, a nepogrešiv je bio i sa linije slobodnih bacanja (4/4). Koliko je oduševio publiku u dvorani, najbolje govori činjenica da su mu sa tribina već tokom prvog poluvremena skandirali "MVP, MVP"! Na kraju je utakmicu završio sa 29 poena, šest skokova, tri asistencije, dve blokade i jednom ukradenom loptom, uz svega 23 minuta provedena na parketu.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Severna Florida se odlično držala tokom uvodnih deset minuta, pa je sredinom prvog poluvremena čak i preuzela vođstvo pri rezultatu 18:17. Ipak, na scenu je stupio srpski košarkaš i već tada praktično rešio pitanje pobednika.

Kusturica je sa tri vezane trojke pokrenuo seriju od 35:0, tokom koje gosti devet minuta nisu uspeli da postignu nijedan poen, pa je na poluvremenu rezultat bio 52:20. Serija od 35 uzastopnih poena bila je druga najveća serija bez odgovora protivnika u NCAA Diviziji I još od početka sezone 2018/2019. Uz to, Kusturičinih 26 poena za poluvreme predstavljaju najbolji učinak jednog košarkaša UCLA u bilo kom poluvremenu još od 2019. godine, kada je Džejlen Hends ubacio 27 protiv Oregona.