Amerika upoznala srpsko čudo! Kusturica za poluvreme ubacio 26 poena bez promašaja
Vreme čitanja: 2min | sub. 07.11.26. | 09:18
UCLA je ubedljivom pobedom protiv Severne Floride rezultatom 114:63 stigao do drugog trijumfa
Posle velikog iznenađenja i pobede nad Arizonom na otvaranju NCAA sezone, UCLA je nastavila da niže pobede. A ako je neko imao dilemu koliko je ozbiljan potencijal Nikole Kusturice, sada je dobio odgovor. Posebno je impresivno što srpski košarkaš već pokazuje ovakvu dominaciju sa svega 17 godina, a punoletstvo će proslaviti tek u aprilu.
Momak iz Novog Sada odigrao je partiju za pamćenje, predvodio tim do ubedljive pobede protiv Severne Floride od 114:63, a ono što je radio tokom prvog poluvremena ne viđa se baš često!
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Za samo 16 minuta na parketu u prvom poluvremenu, Kusturica je ubacio 26 poena, bez ijednog promašaja iz igre! Pogodio je svih devet šuteva, uključujući četiri trojke, a nepogrešiv je bio i sa linije slobodnih bacanja (4/4). Koliko je oduševio publiku u dvorani, najbolje govori činjenica da su mu sa tribina već tokom prvog poluvremena skandirali "MVP, MVP"! Na kraju je utakmicu završio sa 29 poena, šest skokova, tri asistencije, dve blokade i jednom ukradenom loptom, uz svega 23 minuta provedena na parketu.
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Severna Florida se odlično držala tokom uvodnih deset minuta, pa je sredinom prvog poluvremena čak i preuzela vođstvo pri rezultatu 18:17. Ipak, na scenu je stupio srpski košarkaš i već tada praktično rešio pitanje pobednika.
Kusturica je sa tri vezane trojke pokrenuo seriju od 35:0, tokom koje gosti devet minuta nisu uspeli da postignu nijedan poen, pa je na poluvremenu rezultat bio 52:20. Serija od 35 uzastopnih poena bila je druga najveća serija bez odgovora protivnika u NCAA Diviziji I još od početka sezone 2018/2019. Uz to, Kusturičinih 26 poena za poluvreme predstavljaju najbolji učinak jednog košarkaša UCLA u bilo kom poluvremenu još od 2019. godine, kada je Džejlen Hends ubacio 27 protiv Oregona.
Ni u nastavku nije bilo mnogo milosti za goste. UCLA je drugo poluvreme otvorila serijom 17:4 i otišla na 69:24, pa je pitanje pobednika odavno bilo rešeno. Već na nešto više od 12 minuta do kraja Kusturica je završio svoje veče, a Bruinsi su bez problema nastavili da uvećavaju prednost.
Pored srpskog košarkaša, odličnu partiju pružio je Džejlen Peti sa 22 poena, dok je Džo Fajlon dodao 17. Po 11 su ubacili Trent Peri i Erik Dejli, dok je kod Severne Floride najefikasniji bio Kent Džekson sa svega 11 poena.