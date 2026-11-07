Crno-beli su u 10. kolu Evrolige stigli do izuzetno važne pobede, a Stivens je bio čovek zadatka. U odsustvu povređenih i rovitih saigrača preuzeo je uloge koje mu primarno i ne pripadaju, pokazavši da je njegova najveća snaga upravo neverovatna svestranost. Izgledalo je kao da pred svaki napad ili odbranu samo štiklira stavke sa spiska i saigračima u prolazu poručuje: „I to sam ti završio!”

Šta god da je trebalo Partizanu Mozzart Bet protiv Makabija, Lamar Stivens je imao spreman, ekspresan odgovor! Kada uz šuterski inspirisanog Itana Tompsona dobijete krilnog igrača koji u istoj noći ubaci 14 poena, pogađa trojke, zakucava sa autoritetom, uhvati osam skokova i podeli po tri asistencije i tri brutalne blokade – znate da u timu imate košarkaški „švajcarski nožić”. Ili što bi mi rekli, čoveka koji sve može da ti završi, koju god uslugu da mu tražiš... E taj tip je u petak veče bio Lamar Stivens .

Ključ Stivensovog bleska leži u detaljnoj priprema i saradnji sa stručnim štabom i pomoćnim trenerom.

„Iskreno, pomoćni trener sa kojim radim, postavili su mi više standarde i očekuju više od mene. Mnogo sam gledao snimke utakmica, tražili smo načine na koje mogu da napredujem i trudili se da radim jednostavne stvari na pravi način. To mi je bilo u fokusu protiv Makabija – da pobedimo, radim ono što je potrebno i pomognem ekipi na bilo koji način.” Kako u sastavu nije bilo povređenog Kevarijusa Hejsa, Stivens je morao da zagradi reket i u potpunosti preuzme zaštitu obruča. Rezultat? Tri efektne blokade.

„Upravo sam mu to i rekao. Kazao sam mu da sam morao da upišem nekoliko blokada umesto njega. Njega nije bilo, pa je neko morao da preuzme taj posao.”

Bila je ovo utakmica koja se dosta razlikovala u odnosu na prethodni period. Sa mirnim Lamarom na terenu i cela ekipa je bila mirna, kada je ekipa crno-belih imala veliku prednost, ovoga puta nije bio viđen nikakav preokret niti drama u finišu.

„Mislim da je to segment u kojem još možemo da napredujemo. Videli smo određene utakmice u kojima imamo prednost ili je rezultat veoma tesan, a onda dođe treća četvrtina i mi odjednom zaostajemo 15 ili 20 poena. Moramo da nastavimo da igramo punim intenzitetom, bez obzira na rezultat, i da se držimo Partizanovog stila košarke, bilo da vodimo ili gubimo. Naš način igre mora da bude konstantan.”

Posle tri meseca provedena u Beogradu, krilni košarkaš nema nikakvu dilemu oko identiteta tima...

„Mislim da za ovu ekipu sve počinje od odbrane. Energija, svestranost, zaustavljanje protivnika, trčanje u tranziciji, a onda pustimo da se igra dalje sama razvija. Definitivno sve počinje na defanzivnom kraju terena.” Dolazimo onda do ključnog pitanja za Lamara. Ko je najbolji odbrambeni igrač u timu?

„Ako izuzmem sebe, to je teško pitanje. Verovatno bih izabrao Kevarijusa. Mislim da su i Pajo i Luka veoma dobri, ali Kevarijus i dalje može mnogo toga da odbrani. Može da preuzima igrače od pozicije jedan do pozicije pet. Mislim da je to njegova najveća prednost.” MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Beogradska publika zna da nagradi borbenost i požrtvovanje, ali atraktivnost ipak odnosi prevagu. Na pitanje šta izaziva jaču reakciju sa tribina — požrtvovan skok za ničijom loptom ili silovito zakucavanje u kontri, Stivens nema dilemu.

„Rekao bih... Da, definitivno moja zakucavanja!”

Partizan je sa Lamarom krenuo sjajno sezonu, sa tri pobede. Onda je došla ekstremno teška serija mečeva i upisana su četiri poraza u pet mečeva, ali sada je i to promenjeno. Kako sam ističe, dometi crno-belog tima su jasni...

„Plasman u plej-of. Mada, ne mislim da je to naša krajnja granica, već cilj koji smo sebi postavili. Da, plej-of je naš cilj. Definitivno je nešto što možemo da ostvarimo. Razgovarali smo o tome juče. Ovo je nova ekipa i biće potrebno vreme, ali mislim da smo svi izuzetno motivisani da stignemo do tog cilja i pronađemo pravi način da sve funkcioniše.”