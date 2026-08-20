Asvel doveo NBA veterana
Vreme čitanja: 1min | čet. 20.08.26. | 12:58
Krauder stiže u Vilerban
Francuski Asvel zvanično je objavio da je potpisao ugovor sa NBA veteranom Džejom Krauderom za takmičarsku sezonu 2026/27.
Iskusni 36-godišnji krilni košarkaš doneće ogromno NBA iskustvo u tim iz Vilerbana, pošto iza sebe ima čak 14 sezona u najjačoj ligi sveta i više od 900 odigranih utakmica u regularnom delu i plej-ofu. Ovo će Krauderu ujedno biti i prva epizoda u evropskoj košarci.
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Iz Asvela su istakli da su Krauderovo bogato iskustvo, karakter, vrhunska igra u odbrani i pobednički mentalitet bili ključni razlozi za realizaciju ovog transfera.
Krauder je izabran kao 34. pik na NBA draftu 2012. godine, a u regularnom delu lige odigrao je 812 utakmica uz prosek od 9,3 poena, 4,2 skoka i 1,6 asistencija po meču. Tokom bogate karijere nastupao je za Dalas, Boston, Jutu, Klivlend, Memfis, Majami, Finiks, Milvoki i Sakramento.
Dvaput je igrao veliko NBA finale — prvo sa Majamijem 2020. godine, a potom i sa Finiksom 2021. godine. U Evropu stiže kao jedno od najzvučnijih NBA pojačanja uoči predstojeće sezone.
Asvel je uprkos velikim finansijskim problemima uspeo da okupi ekipu u kojoj će biti i Džoel Bolomboj, ali i Peti Mils između ostalog, dok su Armoni Bruks i Nik Valjer Beb otišli na pozajmicu. U Valensiju, odnosno Crvenu zvezdu.