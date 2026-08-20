Asvel doveo NBA veterana

Iz Asvela su istakli da su Krauderovo bogato iskustvo, karakter, vrhunska igra u odbrani i pobednički mentalitet bili ključni razlozi za realizaciju ovog transfera.

Krauder je izabran kao 34. pik na NBA draftu 2012. godine, a u regularnom delu lige odigrao je 812 utakmica uz prosek od 9,3 poena, 4,2 skoka i 1,6 asistencija po meču. Tokom bogate karijere nastupao je za Dalas, Boston, Jutu, Klivlend, Memfis, Majami, Finiks, Milvoki i Sakramento.

Dvaput je igrao veliko NBA finale — prvo sa Majamijem 2020. godine, a potom i sa Finiksom 2021. godine. U Evropu stiže kao jedno od najzvučnijih NBA pojačanja uoči predstojeće sezone.

Asvel je uprkos velikim finansijskim problemima uspeo da okupi ekipu u kojoj će biti i Džoel Bolomboj, ali i Peti Mils između ostalog, dok su Armoni Bruks i Nik Valjer Beb otišli na pozajmicu. U Valensiju, odnosno Crvenu zvezdu.