Trijumf u Pekingu otvorio Novaku i vrata Torina
Vreme čitanja: 3min | sre. 07.10.26. | 10:48
Neverovatno je koliko toga se dogodilo u samo jednom danu u korist Novaka Đokovića
Novak Đoković je izuzetno profitirao po osvajanju sedme titule u karijeri na turniru u Pekingu.
Posle sjajne nedelje i velike pobede u prestonici Kine, Đoković je uspeo da uradi nekoliko veoma bitnih stvari - prva je da je sa 11. skočio na osmo mesto ATP liste, a druga da se ozbiljno uključio u trku za plasman na završni turnir sezone, ATP finale u Torinu. Treća je da je poboljšao startnu poziciju za narednu sezonu, što će biti važno kada se budu određivali nosioci za prvi grend slem, u januaru na Australijan openu.
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Uoči turnira u Kini, Novaku se nisu davale prevelike šanse da se još jednom nađe na turniru osmorice najboljih u sezoni, ali njegove šanse sada su znatno izglednije. Na najnovijoj listi ATP trke za Torino, Đoković zauzima devetu poziciju sa 2.840 poena.
Sudeći prema trenutnoj situaciji i to će mu, ako zadrži tu poziciju na preostalih nekoliko turnira, biti dovoljno da se plasira, pre svega zbog proste činjenice da se drugoplasirani u ATP trci, Italijan Janik Siner, zbog povrede kolena povukao i neće igrati do kraja sezone. Tako je Novak na mestu koje bi mu garantovalo da će igrati u Torinu, ali treba ga i zadržati.
Poznato je da su se za završni turnir do sada kvalifikovala trojica tenisera - Aleksander Zverev kao prvi u trci, Janik Siner kao drugi, te Karlos Alkaras kao treći, ali kako Siner ispada iz računice, pojavljuje se šansa za neke druge.
Zato će se na preostalim turnirima voditi velika bitka za svaki poen. Najbliži Torinu su Ben Šelton i Flavio Koboli, ali za njima sledi velika grupa igrača koja će se boriti za preostale pozicije. U igri su Frensis Tijafo, Artur Fis, Danil Medvedev, Novak Đoković, Aleks de Minor, Rafael Hodar, Tejlor Fric, Jakub Menšik...Otuda će mnogo zavisiti od rezultata na preostala dva turnira Serije 1.000, u Šangaju i kasnije, u Parizu, gde može da se akumulira najveći broj poena.
Novaku je u borbi za plasman u Torino pomoglo i to što je njegov protivnik u polufinalu Pekinga, Rus Danil Medvedev, diskvalifikovan sa turnira, čime je izgubio ne samo nagradu koja mu je pripadala za rezultat na turniru, već i bodove koje je trebalo da osvoji. Tako Novak za njim u ATP trci zaostaje svega 170 bodova.
"Ne mogu dugoročno da planiram. Moraću da vidim kako se osećam iz dana u dan. Još se nisam kvalifikovao za Torino, mada bih ove godine voleo da igram ako se plasiram", priznao je Novak nedavno u Pekingu.
Takođe, Đoković je pobedom nad Aleksom de Minorom u finalu Pekinga (Australijanac predao meč zbog povrede), uspeo da ga preskoči i na ATP listi i u ATP trci pa sada ima 150 bodova više u borbi za Torino.
U svakom slučaju, sledi uzbudljivih nekoliko nedelja u teniskim arenama, ali za Novaka će biti najvažnije da ostane zdrav i u Šangaju igra kao što je činio proteklih dana u Pekingu.