Trijumf u Pekingu otvorio Novaku i vrata Torina

Uoči turnira u Kini, Novaku se nisu davale prevelike šanse da se još jednom nađe na turniru osmorice najboljih u sezoni, ali njegove šanse sada su znatno izglednije. Na najnovijoj listi ATP trke za Torino, Đoković zauzima devetu poziciju sa 2.840 poena.

Sudeći prema trenutnoj situaciji i to će mu, ako zadrži tu poziciju na preostalih nekoliko turnira, biti dovoljno da se plasira, pre svega zbog proste činjenice da se drugoplasirani u ATP trci, Italijan Janik Siner, zbog povrede kolena povukao i neće igrati do kraja sezone. Tako je Novak na mestu koje bi mu garantovalo da će igrati u Torinu, ali treba ga i zadržati.

Poznato je da su se za završni turnir do sada kvalifikovala trojica tenisera - Aleksander Zverev kao prvi u trci, Janik Siner kao drugi, te Karlos Alkaras kao treći, ali kako Siner ispada iz računice, pojavljuje se šansa za neke druge.