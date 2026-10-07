Dimitris Janakopulos (Starsport)
Dimitris Janakopulos (Starsport)

Bez CSKA, ne postoji pravi evropski šampion

Vreme čitanja: 5min | sre. 07.10.26. | 09:35

Dimitris Janakopulos priželjkuje povratak moskovskog tima u Evroligu

Sastančili su na jezeru Komo predstavnici evroligaških timova koji imaju desetogodišnje licence za elitno takmičenje i bilo je pitanje hoće li se neko od novih 11 kandidata pridružiti starim akcionarima Evrolige. Očekivalo se da se priča o franšizama, što je već dugo tema kada je Evroliga u pitanju, trebalo je da se raspravlja i o proširenju takmičenja na 24 ekipe, ali je izgleda sve to za sada na pauzi.

Glavna tema je bila zvanična ponuda NBA lige, koja je jednoglasno odbijena, dok će novi učesnici i priča o franšizama morati da sačeka. Bord direktora će u narednih nekoliko nedelja preporučiti upravi takmičenja koji to klubovi zaslužuju franšize, a pre svega toga bi mnogi voleli i povratak ruskih klubova u Evroligu. Jedan od njih je i vlasnik Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos.

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Podgreva se priča oko povratka ruskih klubova u Evroligi već jedan duži period, gde bi se verovatno moskovski CSKA prvi vratio kao najveći tamošnji tim, evropski velikan i naravno pre svega evropski šampion. Tu je i predsednik CSKA iz Moskve Andrej Vatutin, koji je bio na sastanku akcionara i koji se i dalje pita kada se donose odluke, još samo da njegovi Armejci ponovo mogu na evroligaške parkete i biće sve kao nekada. Mnogima i nedostaju ruski klubovi, samo će i tu biti pitanje kako će se srediti njihov povratak tog jednog dana jer je već sada gužva u takmičenju sa 20 timova, a priča se dugo i o tom famoznom proširenju.

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Ruski klubovi imaju podršku, posebno CSKA, što se videlo i po rečima Dimitrisa Janakopulosa. Vlasnik Panatinaikosa objavio je na društvenim mrežama fotografiju sa predsednikom CSKA iz Moskve Andrejem Vatutinom sa sastanka i imao je jake reči što se tiče čuvenog kluba iz glavnog grada Rusije.

Pohvalio je i rukovodstvo Evrolige, ali najvažnije je šta je rekao o CSKA.
"Neke ekipe su bile protiv širenja prema NBA... Jedina logika iza tog stava jeste da se prema njima danas postupa veoma dobro ili da veruju da nisu u budućim planovima. neće biti izabrane da učestvuju u tom proširenju... ili i jedno i drugo. Moje mišljenje o tome je da, pre svega, CSKA mora da se vrati jer, uprkos našem velikom rivalstvu na terenu, Real Madrid, Panatinaikos i CSKA su sama suština evropske košarke. Bez njih ne može da postoji pravi evropski šampion. Čestitam rukovodstvu Evrolige na organizaciji događaja... Vrhunski", napisao je Janakopulos.

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