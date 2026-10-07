Bez CSKA, ne postoji pravi evropski šampion

Sastančili su na jezeru Komo predstavnici evroligaških timova koji imaju desetogodišnje licence za elitno takmičenje i bilo je pitanje hoće li se neko od novih 11 kandidata pridružiti starim akcionarima Evrolige. Očekivalo se da se priča o franšizama, što je već dugo tema kada je Evroliga u pitanju, trebalo je da se raspravlja i o proširenju takmičenja na 24 ekipe, ali je izgleda sve to za sada na pauzi.

Glavna tema je bila zvanična ponuda NBA lige, koja je jednoglasno odbijena, dok će novi učesnici i priča o franšizama morati da sačeka. Bord direktora će u narednih nekoliko nedelja preporučiti upravi takmičenja koji to klubovi zaslužuju franšize, a pre svega toga bi mnogi voleli i povratak ruskih klubova u Evroligu. Jedan od njih je i vlasnik Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos.