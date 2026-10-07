Otkriveni budžeti u Francuskoj: Kad Monaka više nema, zna se ko kolo vodi (FOTO)

Prvi put u istoriji ovog mladog kluba su došli do toga da su najveće trošadžije u Francuskoj, a prati ih Asvel. Ekipa Tonija Parkera je na budžetu od 24.800.000 evra, što je i dalje i za njih najveći trošak u istoriji, dok za plate daju ove takođe mnogo više nego prošle. Planiralo se da imaju budžet od 59.000.000 evra, ali je Parker izvisio za investitora koji je trebalo da im omogući dva i po puta veći novac nego što imaju sada, ali svakako je i ovo za njih ogroman skok. Iz godine u godinu im budžet raste, ali nisu uspeli da naprave taj skok koji je vlasnik i trener planirao, gde bi bili jedna od ekipa sa najvećim budžetom u Evroligi. Za plate konkretno daju 7.888.400 evra.

Na listi sledi velika razlika između ostalih ekipa i ovih evroligaških. Prosečan budžet svih ostalih ekipa zajedno je oko 6.300.000 evra i to je skok od pet odsto u odnosu na prošlu sezonu, dok su samo plate skočile za šest odsto ove godine. Dobar pomak i za francusku košarku, gde ima sve više i više novca, čak i kod onih prosečnih timova.

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Posle Pariza i Asvela, sledi aktuelni šampion Evrokupa Burg, koji za plate izdvaja 2.334.000 evra sa ukupnim budžetom od 8.160.000. Prvi put su i oni u istoriji na trećem mestu, ali kao što je rečeno, razlika je velika jer Asvel ima tri puta veći budžet od njih. Nisu daleko ni Strazbur, Le Man, Šalon i Limož koji su između 7.100.000 i 7.698.000 evra.

Najmanji budžet ima Sent Kventan, koji je ušao u ligu umesto Monaka. Oni su na 3.764.000 evra, dok polovinu toga troše za plate, što je i najveći odnos od svih budžeta u Francuskoj.