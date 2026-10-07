Kecmanović zakazao duel sa Menšikom

Njemu je ovo bila tek druga pobeda na ovom turniru u četvrtom učešću i sada ima skor od 2:4, a ovo mu je bio i drugi plasman u drugo kolo takmičenja.

Od početka do kraja susreta sa teniserom iz Kine, Kecmanović se za sve pitao, rešio je da odmah uzme sudbinu meča u svoje ruke i najavio da neće dozvoliti iznenađenje.

Prvi brejk loptu već u početnom gemu nije iskoristio, ali za brzo naštimao nišanske sprave i stigao do dva uzastopna brejka posle čega je poveo sa 4:1.

Kinez je imao šansu odmah da uzvrati ribrejkom, ali Miomir je to sprečio i potom rutinski priveo set kraju sa 6:2.

Nastavio je sa sigurnom igrom i u drugom setu, u kojem mu je bio dovoljan samo jedan brejk do kog je došao u četvrtom gemu. Bio je siguran na svom servisu i tako ubedljivo došao do plasmana u drugu rundu.

Tamo ga očekuje okršaj sa 13. nosiocem, Čehom Jakubom Menšikom koji je bio slobodan na startu. Do sada su se sastajali dva puta, u oba navrata slavio je Menšik, 2024. u Beču i prošle godine u Pekingu.

Što se tiče Šangaja, Srbija u glavnom žrebu ima još dvojicu tenisera. Novak Đoković je u prvom kolu slobodan, dok se Hamad Međedović sastaje sa Tijagom Agustinom Tiranteom iz Argentine.

ATP ŠANGAJ, 1. KOLO

Kecmanović - Šimubukuro 6:2, 6:4

Gea - Farija 6:7 (1), 6:1, 6:2

Beretini - Kovačević 6:7 (3), 6:1, 6:4

Manarino - Basilašvili 6:3, 6:2, predaja Basilašvilija