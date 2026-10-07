Novak: Bog mi je dao ovu priliku i talenat, trudim se da ispunim svoju misiju

Bivši broj jedan je iznenadio sve, možda ponajviše sebe, osvajanjem sedmog trofeja u prestonici Kine, pre svega jer je ona došla posle turbulentnog američkog leta ispunjenog brigama za zdravlje. Pokazao je Novak nekadašnji sjaj i produžio sebi nadu da će i dalje moći da se bori za one najveće trofeje. Peking je otuda pokazao - kada je Novak u zdravstveno optimalnom stanju, kada ne oseća tegobe previše, u stanju je da i dalje prikazuje svoj čudesan tenis i pobeđuje najbolje. Po završetku trijumfalnog pohoda u Pekingu, na kojem je sačuvao oreol nepobedivosti (34-0) i usput postao najstariji šampion jednog ATP turnira u Open eri, Đoković je otklonio sve sumnje - jasno je stavio do znanja da mu je sledeća stanica Šangaj, Masters koji je počeo ovog jutra i koji će trajati do 18. oktobra, a na kom je postavljen za desetog nosioca.

"Koji mi je naredni cilj? Šangaj! Dolazim u sredu. Biću tamo i nadam se da će se moja serija pobeda u Kini nastaviti", rekao je Đoković, koji je u prvom kolu slobodan, dok u drugom ide na boljeg iz meča Huberta Hurkača i Australijanca Džejmsa Dakvorta, mada je pitanje šta će biti sa Poljakom koji je u Pekingu morao da preda meč zbog povrede.

Mnogi koji su ga gledali u Pekingu, sa zebnjom se pitanju da li je ovo možda bila njegova pekinška labudova pesma? Da li će Novak uopšte više igrati u Kini? I on sam je dao prilično neodređen odgovor, što je i razumljivo jer je sa 39 godina teško planirati bilo šta u dugoročnom smislu.

"Videćemo. Vratiću se u Peking, to je sigurno. U kojoj ulozi i kako, to još ne znam. Trenutno ne pravim planove za unapred, više se fokusiram na to kako se osećam, kako igram i koliko brzo mogu da se oporavim. Planiranje se promenilo, nije tako organizovano kao što je bilo u 20 godina, ali ću se vratiti u Kinu, to je sigurno. Videćemo da li će to značiti da ovde igram turnir. Voleo bih, ali trenutno, godina je dug period za mene da bih mogao da znam kakav će mi biti raspored. Svakako da bih voleo da se ovaj pobednički niz nastavi, to bi bilo sjajno", priznao je Novak.

Trijumfom u Pekingu Novak je izbegao da prekine izuzetnu seriju koja traje od 2006. godine, a to je da svake sezone osvoji barem jednu titulu. Ovo mu je bio prvi trofej još od novembra prošle godine kada je slavio u Atini.

"Nisam znao kako ću se osećati, jer sam došao sa užasne američke turneje u smislu toga kako sam se osećao na terenu, zdravlja i fizičkog stanja. Mučio sam se i na nekim mečevima ovde, ali sam nastavio, borio se i vraćao u nekim mečevima. Veoma sam ponosan na ovo dostignuće. Stiglo je u najbolji mogući čas da mi podigne samopouzdanje, kao dokaz da i dalje mogu da igram na najvišem nivou, Dobiti tri Tip 10 igrača u tri dana je veliko dostignuće, tako da sam presrećan", priznao je Đoković.

Na putu do trijumfa neumorno mu je pomagala i kineska publika, odavno je poznato da u toj zemlji uživa ogromnu popularnost.

"Želim da se zahvalim svima još jednom na izuzetnoj podršci. Iskreno, kineski navijači su najbolji na svetu. Ova zemlja mi je uvek davala mnogo podrške i ove godine je bilo izuzetno. Nisam ovde bio 11 godina i nisam znao šta da očekujem. Osećao sam da će biti interakcije i pozitivne energije, ali ne i da će stadion uvek biti pun na svakom od mojih mečeva od prvog kola do kraja ili da će ljudi biti presrećni što me vide. To je najbolja podrška koju imam van Srbije, to je sigurno. To takođe objašnjava zašto dobro igram u Kini, zašto se dobro osećam. Vole me kao da sam Kinez, kao da igram kod kuće. Jedino što je potrebno je da naučim kineski i dobijem pasoš", našalio se Novak.