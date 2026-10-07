Posle četiri kola Srbija na poziciji za baraž

Iskra optimizma da srpska reprezentacija ipak može da igra solidan fudbal iskočila je u Holandiji, iako je pretrpela četvrti poraz u četiri kola Lige nacija (1:2). Ali, iako to nije nikakva uteha, nego stvar baraža, ima i dalje lošijih od Orlova.

Sistem takmičenja u Ligi nacija ovog puta je takav da direktno u Ligu B ispadaju samo dva najgora četvrtoplasirana tima u Ligi A. I posle četiri kola Srbija nije među njima. Pored naše, još dve reprezentacije nemaju ni bod, ali imaju slabiju gol-razliku od Orlova (3:8). Češka je na „minus osam“ (2:10), a Turska na „minus devet“ (2:11) i da je ovo kraj grupne faze takmičenja, Srbija bi išla u baraž za opstanak. Četvrtoplasirana je i Norveška, ali ima tri boda i zbog toga je trenutno dosta ispred ostalih „fenjeraša“.