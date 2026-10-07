Posle četiri kola Srbija na poziciji za baraž

Vreme čitanja: 2min | sre. 07.10.26. | 09:55
Turska i Češka i dalje imaju slabiji rezultat od Orlova
Iskra optimizma da srpska reprezentacija ipak može da igra solidan fudbal iskočila je u Holandiji, iako je pretrpela četvrti poraz u četiri kola Lige nacija (1:2). Ali, iako to nije nikakva uteha, nego stvar baraža, ima i dalje lošijih od Orlova.
Sistem takmičenja u Ligi nacija ovog puta je takav da direktno u Ligu B ispadaju samo dva najgora četvrtoplasirana tima u Ligi A. I posle četiri kola Srbija nije među njima. Pored naše, još dve reprezentacije nemaju ni bod, ali imaju slabiju gol-razliku od Orlova (3:8). Češka je na „minus osam“ (2:10), a Turska na „minus devet“ (2:11) i da je ovo kraj grupne faze takmičenja, Srbija bi išla u baraž za opstanak. Četvrtoplasirana je i Norveška, ali ima tri boda i zbog toga je trenutno dosta ispred ostalih „fenjeraša“.
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Prema sistemu takmičenja, dva bolja četvrtoplasirana tima i dva slabija trećeplasirana iz Lige A igraće u martu baraž za opstanak protiv drugoplasiranih iz Lige B. Na današnji dan to znači da bi s jedne strane „bubnja“ bili Srbija, Norveška, Vels i Hrvatska, a sa druge Slovenija, BiH, Mađarska i takozvano Kosovo. I u dvomeču bi odlučivali koje bi četiri selekcije ostale u Ligi A.
Naravno, sve je ovo podložno promenama u novembru, kada će se igrati poslednja dva kola takmičenja. Srbiju čekaju mečevi sa Nemačkom kod kuće i sa Grčkom u Volosu, Turci imaju okršaj sa Belgijom na svom terenu, pa sa Francuskom na strani, a Česi će dočekati Španiju, pa će ići na noge Hrvatskoj. Norveška će ugostiti Vels u petom kolu i tu će se verovatno odlučiti ko će biti poslednji u toj grupi.