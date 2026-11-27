Američko krilo u Atinu stiže iz Finske, iz ekipe Salon Vilpasa. Tamo je prosečno beležio 19,8 poena uz 7,8 skokova po meču u FIBA Ligi šampiona. Upravo je u grupnoj fazi protiv AEK-a odigrao odličan meč, ubacio 21 poen (6/9 iz igre, 2/2 za tri, 7/8 slobodna bacanja) i uhvatio sedam skokova. Upao je u Šakotino oko i iskusni strateg ga je brzo doveo u svoje redove.

Čevis je sa atinskim klubom potpisao ugovor do leta 2028. godine. Evidentno će on biti novi Šakotin projekat i potencijalno jedan od nosilaca igre AEK-a.

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Što se tiče njegove dosadašnje karijere, treba reći da mu je ovo tek druga godina u Evropi. Prvu je proveo u Švajcarskoj gde je igrao za Nion, a prethodno je nastupao za Jang Heris koledž. Ima 25 godina, i dalje je mlad i može da napreduje, a videćemo da li će Šakota od njega uspeti da stvori i evroligaškog igrača.

AEK je inače trenutno prvo u grupi C Lige šampiona sa skorom 3-1 i izvesno će obezbediti direktan plasman u narednu rundu takmičenja. U prvenstvu je nešto drugačija situacija, budući da je atinski roster trenutno na skoru 3-5, a u poslednjih pet utakmica slavio je samo na jednoj.