Trener belgijskog tima Rik de Mil nije krio žaljenje zbog toga što je njegov tim ispustio trijumf, ali je naglasio da je ekipa pokazala karakter i reakciju posle bledog izdanja protiv Beverena, te da je konačan ishod na kraju realan. „Gorko je i frustrirajuće jer gol za izjednačenje pada na kraju. Igrali smo protiv tima koji dobro igra fudbal. Borili so se i pokazali dobru reakciju posle Beverena. Na ovom nivou morate da budete smrtonosno efikasni. Preko Sonka smo imali šansu za 2:0. Dakle, da li smo mogli ovde da pobedimo? Jesmo. Ali posle 90 minuta ovo je pravedan remi. Ovo može da bude važan bod u konačnom zbiru“ , poručio je De Mil , a prenosi portal HLN.

Strateg Genta svestan je da njegovu ekipu čeka zahtevna završnica ligaškog dela takmičenja, ali veruje da tim ostaje u igri za narednu fazu.

„Mislim da moramo da pobedimo još barem jednom. Dakle, ima posla, ali i dalje smo u trci. Sve ostaje otvoreno. Na ovaj način treba da nastavimo. Da se borimo i iskoristimo svoje trenutke.“

Poseban razlog za zadovoljstvo, uprkos ispuštenoj pobedi, imao je Matis Samois, koji se vratio na teren posle teške povrede ukrštenog ligamenta zadobijene krajem decembra.

„Ovo prija. Dugo sam čekao. Dao sam sve od sebe. Nisam tip igrača koji igra kalkulantski. Posle sat vremena bio sam potpuno ispražnjen. vaki igrač pokušava nešto da unese. Taj borbeni mentalitet pokušavam da prenesem na saigrače. Protiv Beverena smo odigrali jednu od naših slabijih utakmica. Sada je mentalitet bio mnogo bolji.“

Govoreći o periodu van terena, Samois je naglasio da je strpljenje bilo najveći izazov, naročito u završnoj fazi rehabilitacije.

„Bilo je teško. Najteži meseci bili su ovi nedavni. Čekanje na minute. Blizu si... U glavi misliš da si tu, ali ipak nisi sasvim. Morao sam da budem strpljiv. I to je možda bilo najteže.“

