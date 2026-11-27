MOZZART RELAX radi za tebe – Gol do 10. minuta i tipovi 2+, 3+ i GG su odmah prošli

E sad, šta će biti, kome će se crno-beli zahvaliti, ko nije ispunio očekivanja (čitaj – svi, samo što to u Humskoj neće da kažu iz ovih ili onih razloga ili interesa), moglo bi da bude javno saopšteno tek kad prođu preostali mečevi u kalendarskoj godini, dva u Mozzart Bet Superligi i jedan u osmini finala Kupa Srbije protiv Teleoptika.

A onda će se trener izjasniti šta mu je potrebno, a šta ne. Mada, na osnovu današnjeg izlaganja, trojica, najviše četvorica novih fudbalera će doći na Topčidersko brdo tokom zimskog prelaznog roka.

„Teško je, s obzirom na strategiju kluba koji hoće da istraje u svim ovim stvarima. Teško je, ali mislim da ekipi nije potrebno deset igrača. Vrlo jasno znam šta nam je potrebno. Ako niko ne odlazi, potrebno je tri igrača, maksimum četiri. Potreban je i moj rad, kao što je rekao direktor – imao sam više utakmica nego treninga. Potreban je moj rad da mogu sebe da iskažem. Mislim da imamo određeni kvalitet, mislim da su nam potrebna tri igrača na određenim pozicijama, da pogodite sa pojačanjima, i da možemo da preokrenemo situaciju. Verujem u to. Dajte da sačekamo da prođu ove utakmice, da vidimo šta ćemo uraditi, kako ćemo igrati, i da definitivno kažemo, mada sam sada na 90 odsto jasnoće šta nam je potrebno“, napomenuo je Stanojević.