Stanojević o prelaznom roku: Potrebna su nam tri igrača da okrenemo situaciju
Vreme čitanja: 3min | pet. 27.11.26. | 11:23
„Da sačekamo tri utakmice, pa analiziramo sve – počev od mene, šta sam doneo kao trener“, ističe šef stručnog štaba Partizana
Promena će biti, međutim, ne velikih. Danima se priča o velikoj rekonstrukciji Partizanovog tima, nagovestili su je sportski direktor Radosav Petrović i predsednik Rasim Ljajić, međutim, trener Aleksandar Stanojević otkriva da drastično velikih pomeranja neće biti.
Pod jednim uslovom: ako niko ne ode.
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E sad, šta će biti, kome će se crno-beli zahvaliti, ko nije ispunio očekivanja (čitaj – svi, samo što to u Humskoj neće da kažu iz ovih ili onih razloga ili interesa), moglo bi da bude javno saopšteno tek kad prođu preostali mečevi u kalendarskoj godini, dva u Mozzart Bet Superligi i jedan u osmini finala Kupa Srbije protiv Teleoptika.
A onda će se trener izjasniti šta mu je potrebno, a šta ne. Mada, na osnovu današnjeg izlaganja, trojica, najviše četvorica novih fudbalera će doći na Topčidersko brdo tokom zimskog prelaznog roka.
„Teško je, s obzirom na strategiju kluba koji hoće da istraje u svim ovim stvarima. Teško je, ali mislim da ekipi nije potrebno deset igrača. Vrlo jasno znam šta nam je potrebno. Ako niko ne odlazi, potrebno je tri igrača, maksimum četiri. Potreban je i moj rad, kao što je rekao direktor – imao sam više utakmica nego treninga. Potreban je moj rad da mogu sebe da iskažem. Mislim da imamo određeni kvalitet, mislim da su nam potrebna tri igrača na određenim pozicijama, da pogodite sa pojačanjima, i da možemo da preokrenemo situaciju. Verujem u to. Dajte da sačekamo da prođu ove utakmice, da vidimo šta ćemo uraditi, kako ćemo igrati, i da definitivno kažemo, mada sam sada na 90 odsto jasnoće šta nam je potrebno“, napomenuo je Stanojević.
Klub mu je poverio vođenje ekipe i daće mu šansu da prođe pripreme, pa da onda vidimo ima li tog pečata koji navijači čekaju.
„Prvenstveno, ja verujem u sebe, iz razloga što sam to prošao dosta puta, naravno. Svako bi trebalo, što se tiče struke, da snosi odgovornost. Mislim da je trener najodgovorniji, bez obzira na to da li ima vremena ili nema. Drago mi je da veruju, zato su me i doveli, da probamo da rešimo izuzetno delikatnu situaciju. Moramo da budemo svesni da smo u zoni ispadanja bili i kad sam ja došao, da je teška situacija rezultatski. Hajde prvo da vidimo šta će biti u ove tri utakmice, pa da pričamo i o mom učinku. Mi se bavimo ovim poslom, Partizan je svetinja iznad svih nas, tako da prvo želimo da vidimo šta sam ja uradio, pa ćemo onda pričati o budućnosti.“
Za ovih mesec dana na klupi Stanojević je video Partizan koji se muči. Čak i kad je dobijao utakmice, to nije izgledalo ubedljivo. I njemu je jasno kakve bi poteze trebalo da povuče.
„Otprilike imam jasnu sliku. Da bih bio maksimalno profesionalan, sačekaćemo još ove tri utakmice. Svaka utakmica i svaki trenutak donose nešto novo, da bismo doneli definitivnu sliku. Vidim gde je problem, znam gde je problem. Pričamo na tu temu, ali da sačekamo ove tri utakmice, pa onda da analiziramo sve – počev od mene, šta sam doneo kao trener koji je došao da proba za kratko vreme da promeni neke stvari, pa preko igrača, da li su ispoljavali ono što smo mi tražili, koliko mogu to da urade, i na kraju, šta je potrebno za bolje sutra“, dodao je Aleksandar Stanojević.