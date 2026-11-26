Ova izjava izazvala je reakciju kod Evana Furnijea koji se na svom Tviteru oglasio povodom navoda turskog stručnjaka.

"Poslednji put kada sam igrao za reprezentaciju na Olimpijskim igrama u Parizu, svi smo bili rođeni u Francuskoj. Jedino je Frenk u Belgiji, ali se u Strazbur preselio kada je imao tri godine. O čemu mi pričamo? Nisam upoznat sa Biberovićevim slučajem, zato pitam. Zar on nije igrao za reprezentaciju BiH do 18 godina i otišao u Tursku prilično kasno. Kakve veze ima boja kože sa nacionalnošću. Ako su tamnoput, ne možeš da budeš Francuz", napisao je Furnije.

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Već neko vreme se vodi spor oko Biberovića. Turskoj je potrebno da se njemu skine naturalizacija, kako bi on mogao da igra kao domaći igrač, a neko kao naturalizovani.

Turska je poznata da i te kako ima naklonost prema deljenju pasoša, pa su tako momci poput Šejna Larkina, Skotija Vilbekina i Malakaja Flina nosili ili nose dres nacionalnog tima. Spor oko Biberovića se i dalje ne rešava, a Ataman na ovaj način pokušava da izvrši određeni pritisak, mada pitanje koliko je to delotvorno s obzirom na rečnik.