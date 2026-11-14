Atomska košrka u Laktašima, dva produžetka i Igokein nokaut Budućnosti

Ono što je posebno zanimljivo jeste da je Budućnost imala najpre odličnu poziciju na kraju četvrtog kvartala. Gosti su vodili sa plus tri, dok je posed bio na strani Igokee, a Lazar Stefanović je pokazao zbog čega rešava stvari i kada mu ne ide. Ovo je meč na kojem je nekadašnji član Partizan Mozzart Beta pogodio tek tri šuta van linije 6,75 iz 11 pokušaja, ali je svojim pogotkom sa distance na tri sekunde pre kraja utakmice doneo Igokei izjednačenje i uveo meč u produžetak.

Nije manjkalo drame ni u dodatnom periodu u kojem se činilo da će Budućnost na krilima Ajversona Molinara slaviti. Međutim, domaćin je uspeo ponovo da se vrati, ali je gost imao šut za pobedu. Ipak, najbolji igrač Budućnosti na ovom meču Molinar nije bio precizan, pa su usledili novih pet minuta u kojima se tražio pobednik meča u Laktašima. Osetio se momentum na strani Igokee.

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Četa Nenada Stefanovića dobila je veliku dozu samopouzdanja posle pogođene trojke i prelaska u vođstvo. Vrlo brzo je usledila još jedna Romana Pena i tada Igokea za ovakvu utakmicu stekla nešto ozbiljnu prednost. Domaćin je sačuvao stečenu razliku i slavio.

Ako se pogleda lista strelaca, tim iz Laktaša su do trijumfa predvodili Stefanović sa 22 poena, sedam skokova i isto toliko asistencija. Na drugoj strani Molinar je imao 24 poena, dok je Džastin Smit brojao do 22.

ABA LIGA, 8. kolo

Petak

Cibona - FMP 80:77

/MekGil 22 - Raš 23/

Krka - Široki 79:100

/Klobučar 15 - Persons 22/

Subota

Kluž - Ilirija 77:71

/Mekreri 14 - Todorović 14/

Igokea - Budućnost

Zadar - Partizan Mozzart Bet 81:74

/Vilijams 20 - Rivs 15/

Nedelja

10.00 (1,10) Dubai (23,00) Spartak Subotica (8,00)

17.00 (1,17) Bosna (20,00) Mega (6,00)

18.30 (1,15) Crvena zvezda (20,00) Cedevita Olimpija (6,50)

Ponedeljak

18.00 Borac - Slovan

20.00 SC Derbi - Beč