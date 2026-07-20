Barsa dozvoljava da je ucenjuju: Nibo sedeo na dve stolice, slučaj Mozesa Rajta se nije ponovio
Vreme čitanja: 2min | pon. 20.07.26. | 14:19
Amerikanac po dogovoru s Barsom, vođen primerom Rajta, pokušao da sedi na dve stolice i izvuče veći novac od Makabija
Svašta smo gledali od Barselone ovog leta. Katalonski gigant je u jednom momentu bio sa svega nekolicinom igrača pod ugovorom, da bi počeli da ih odjavljuju i oni igrači s kojima je saradnja već bila dogovorena.
Ono što se promenilo jeste što je Barsa konačno počela da dovodi pojačanja i u jeku njihovih ozvaničenja s totalno drugog kraja "košarkaške Evrope" stižu vesti koje nimalo neće obradovati navijače dvostrukog osvajača Evrolige. Naime, jedan od ozvaničenih igrača u Barseloni i je i Džoš Nibo, a kako javlja izraelski Kanal 5 snažni centar je bio vrlo blizu toga da i on, baš kao i Mozes Rajt na kraju izigra klub iz Blaugrane i završi na drugoj adresi.
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Navodno je Amerikanac sa slovenačkim pasošem već dogovorio sve oko transfera u španski tim, ali se i njemu nije svidela situacija u klubu, pa je bio vrlo otvoren za druge ponude. Pojavio se Makabi, njegov nekadašnji tim, koji je jasno stavio do znanja da želi Niba ponovo u Izraelu, a i Amerikanac je bio više nego raspoložen za povratak u redove ekipe iz Tel Aviva.
Međutim i pored obostrane želje do raskola u pregovorima došlo je zbog para.
Kako javlja Kanal 5, Nibo je Makabiju zahtevao platu od 2.900.000 dolara, dok je otkupna klauzula iznosila 900.000 dolara. Ponos Izraela bio je voljan da plati za slobodu snažnog centra, ali uz ugovor od 2.200.000 dolara po sezoni. Delovalo je da do pomaka može da dođe, jer je Amerikanac smanjio svoja potraživanja za 200.000 dolara, ali ni to nije bila prihvatljiva cifra za šestostrukog prvaka Evrope.
Dok se sve ovo dešavalo, Nibo je vodio paralelno pregovore s Barselonom. U Blaugrani su shvatili da nemaju luksuza da im se ponovi novi slučaj Mozesa Rajta. Nibo je praktično bio u poziciji da diktira uslove Barseloni, pa je tako ispostavio cifru na koju katalonski tim morao da pristanu, kako ne bi ostao bez još jednog dogovorenog centra.
Ovakav razvoj događaja daje i ostalim igračima jasan signal da mogu da koriste Barseloninu nezavidnu poziciju, dok katalonski velikan ulazi u zamku da mora da preplaćuje igrače. Što se tiče Niba, on bi mogao da navuče gnev navijača i pre nego što zaigra za slavni klub, a to mu je u novoj sredini totalno nepotrebno. Svakako da se postavlja i pitanje lojalnosti, jer je Amerikanac bio spreman da u poslednji čas izigra klub koji mu je ukazao poverenje, a sada će morati da brani boje dvostrukog prvaka Evrope.