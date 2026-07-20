Barsa dozvoljava da je ucenjuju: Nibo sedeo na dve stolice, slučaj Mozesa Rajta se nije ponovio

Svašta smo gledali od Barselone ovog leta. Katalonski gigant je u jednom momentu bio sa svega nekolicinom igrača pod ugovorom, da bi počeli da ih odjavljuju i oni igrači s kojima je saradnja već bila dogovorena.

Ono što se promenilo jeste što je Barsa konačno počela da dovodi pojačanja i u jeku njihovih ozvaničenja s totalno drugog kraja "košarkaške Evrope" stižu vesti koje nimalo neće obradovati navijače dvostrukog osvajača Evrolige. Naime, jedan od ozvaničenih igrača u Barseloni i je i Džoš Nibo, a kako javlja izraelski Kanal 5 snažni centar je bio vrlo blizu toga da i on, baš kao i Mozes Rajt na kraju izigra klub iz Blaugrane i završi na drugoj adresi.