Barsa potpisala centra, nada se da ovaj neće pobeći

Sve ovo se dešava posle fijaska sa Mozesom Rajtom koji je prvo došao u Barselonu, a onda platio da ode bez da je odigrao minut u slavnom dresu giganta iz Katalonije.

Nibo sa druge strane donosi ogromno evroligaško iskustvo. U elitnom evropskom takmičenju odigrao je već 136 utakmica noseći dresove Žalgirisa, Makabija iz Tel Aviva i Milana. Kroz evroligašku karijeru beleži izuzetno stabilan i respektabilan prosek od 9,3 poena, 6,3 skoka i indeks korisnosti 13,7 po utakmici.

Nakon uspešno završenih lekarskih pregleda, novi centar Barselone nije skrivao visoke ambicije

„Izuzetno sam uzbuđen što započinjem ovo novo poglavlje u karijeri. Došao sam ovde isključivo da bih pobeđivao. Moj cilj je jasan – želim da se borimo i osvojimo titule i u ACB ligi i u Evroligi.“

Evropsku karijeru započeo je u izraelskom Hapoel Eilatu, odakle se preselio u litvanski Žalgiris, a potom i u Makabi, gde je izrastao u jednog od najboljih skakača Evrolige. Usledio je prelazak u Milano 2024. godine, gde je u potpunosti sazreo kao igrač.

Zanimljivo je da je Nibo 2024. godine dobio slovenački pasoš, nakon čega je postao i standardni reprezentativac ove evropske selekcije, što mu dodatno olakšava status u evropskim ligama kada je reč o broju stranaca. Barselona je ovim potpisom rešila goruće pitanje na poziciji centra.