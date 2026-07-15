Barsa potpisala centra, nada se da ovaj neće pobeći
Vreme čitanja: 2min | sre. 15.07.26. | 13:17
Džoš Nibo dogovorio saradnju sa Barselonom do 2029. godine
Košarkaški klub Barselona i zvanično je stavio tačku na spekulacije i potvrdio jedno od najvećih pojačanja ovog leta. Doskorašnji centar Olimpije iz Milana, Džoš Nibo, novi je igrač katalonskog giganta sa kojim je potpisao trogodišnji ugovor koji važi do 30. juna 2029. godine.
Ovaj 28-godišnji Amerikanac, koji poseduje i slovenačko državljanstvo, stiže u Barselonu nakon solidne sezone u Milanu, gde je bio ključni faktor u osvajanju duple krune – prvenstva i Kupa Italije. Njegovim dolaskom Barselona dobija preko potrebnu čvrstinu, s obzirom na veliki broj odlazaka igrača iz Blaugrane, pre svega igrača koji pokrivaju pozicije u reketu.
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Sve ovo se dešava posle fijaska sa Mozesom Rajtom koji je prvo došao u Barselonu, a onda platio da ode bez da je odigrao minut u slavnom dresu giganta iz Katalonije.
Nibo sa druge strane donosi ogromno evroligaško iskustvo. U elitnom evropskom takmičenju odigrao je već 136 utakmica noseći dresove Žalgirisa, Makabija iz Tel Aviva i Milana. Kroz evroligašku karijeru beleži izuzetno stabilan i respektabilan prosek od 9,3 poena, 6,3 skoka i indeks korisnosti 13,7 po utakmici.
Nakon uspešno završenih lekarskih pregleda, novi centar Barselone nije skrivao visoke ambicije
„Izuzetno sam uzbuđen što započinjem ovo novo poglavlje u karijeri. Došao sam ovde isključivo da bih pobeđivao. Moj cilj je jasan – želim da se borimo i osvojimo titule i u ACB ligi i u Evroligi.“
Evropsku karijeru započeo je u izraelskom Hapoel Eilatu, odakle se preselio u litvanski Žalgiris, a potom i u Makabi, gde je izrastao u jednog od najboljih skakača Evrolige. Usledio je prelazak u Milano 2024. godine, gde je u potpunosti sazreo kao igrač.
Zanimljivo je da je Nibo 2024. godine dobio slovenački pasoš, nakon čega je postao i standardni reprezentativac ove evropske selekcije, što mu dodatno olakšava status u evropskim ligama kada je reč o broju stranaca. Barselona je ovim potpisom rešila goruće pitanje na poziciji centra.