Barsa se zahuktava: Evo ga i Džastin Robinson

Američki plejmejker potpisao je ugovor sa Barselonom do 2028. godine i tako naplatio odlične partije u Parizu. U debitantskoj sezoni u Evroligi beležio je 14,6 poena, 1,5 skokova i 4,5 asistencija na 40 odigranih mečeva, od čega 16 kao starter. U francuskom prvenstvu, gde je Pariz stigao do finala, Robinson je na 24 utakmice prosečno beležio 13 poena, 4,1 asistenciju i indeks korisnosti 9,7.

Igrao je vrhunski, uglavnom bio pokretač ekipe sa klupe i bio je izuzetno tražen na tržištu slobodnih igrača, a Barsa je uspela da ga uzme ispred svih. Dobili su odlično pojačanje za narednu sezonu, pošto su dobili odličnog šutera za tri poena, sjajnog organizatora igre i može se reći agresivnog igrača u odrani, mada nije poznat baš nešto preterano posebno kao vrhunski defanzivac.

Može se reći i da je više nego zadovoljan što je potpisao za Barselonu.

"Velika je čast što sam dobio priliku da igram za tako veliki klub kao što je Barselona. Veoma sam zahvalan i presrećan. Smatram da sam pobednik, ali pre svega lider na terenu i van njega. Želim da ostanem svoj, budem konstantan, doprinesem u napadu i odbrani i uradim sve što je potrebno da tim pobeđuje. Igrati za ovakav klub već u drugoj sezoni u Evroligi veoma je uzbudljivo za mene i moju porodicu. Želim da upoznam kulturu kluba i prihvatim sve što znači biti deo Barselone. Barsa, stigao sam!", rekao je Robinson na predstavljanju.

Bivši student univerziteta Virdžinija Tek je od 2019. do 2022. nastupao između NBA lige, Letnje lige i Dži lige. Ukupno je odigrao 68 NBA utakmica u dresovima Vašington Vizardsa, Oklahoma Siti Tandera, Milvoki Baksa, Sakramento Kingsa i Detroit Pistonsa. Pre četiri godine igrao je u Australiji za Ilavara Hokse - tačnije propustio je celu prvu sezonu zbog povrede - da bi 2024. godine stigao u Breogan, gde je odigrao devet utakmica i pomogao timu da izbori opstanak u ACB ligi uz proseke od 9,3 poena i 2,4 asistencije. Iz Španije je prešao u italijanski Trapani Šark, gde je igrao sjajno sa prosekom od 14,4 poena, tri skoka, šest asistencija i indeksom korisnosti 18.

Odlične partije i mesto u idealnoj petorci italijanskog prvenstva su mu kupile kartu za Pariz i debi u Evroligi. Sada je stigao do Barselone, gde će biti jedan od glavnih igrača sledeće sezone.