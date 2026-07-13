Završen veliki posao: Valančijunas dve godine u Žalgirisu
Vreme čitanja: 2min | pon. 13.07.26. | 11:59
Iskusni litvanski centar od naredne sezone u velikanu iz Kaunasa
Nije mu uspelo prošle godine da se vrati na Stari kontinent, kada je na stolu imao vrhunsku ponudu Panatinaikosa - višegodišnji ugovor i višemilionsku platu - pošto je Denver odlučio da Jonasu Valančijunasu udari jedno veliko "ne" po pitanju odlaska u Evropu. Trejdovali su Nagetsi za litvanskog centra i nije im padalo na pamet da ga tek tako puste da ode u Evroligu, pa je prošle sezone litvanski reprezentativac nastupao za NBA šampiona iz 2023. godine i nije se preterano proslavio. Imao je solidnih minuta iza Nikole Jokića, ali ništa specijalno.
Nije zadovoljio nastupima u Denveru i Nagetsi su ga otpustili i isplatili mu 2.000.000 dolara, koliko je imao zagarantovano po ugovoru za narednu sezonu. Kao što se i očekivalo, Jonas Valančijunas odlučio je da se vrati u Evropu i to u domovinu. Kako prenosi dobro obavešteni litvanski novinar Jonas Leksas sa portala "Krepsinis.net", popularni Valanča potpisao je dvogodišnji ugovor sa Žalgirisom.
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Posle 14 godina, košarkaš iz Utene vraća se u Evropu, konkretno u domovinu. Nikada nije igrao za Žalgiris jer je karijeru počeo u Perlasu iz Viljnusa, a zatim prešao u Lijetvus Ritas, najvećeg rivala tima iz Kaunasa. Davno je to bilo i pitanje da li će mu navijači Ritasa zameriti što je otišao u Žalgiris, koji je sigurno izdvojio ozbiljan novac za dolazak iskusnog i dokazanog NBA centra.
Sigurno ćemo i tu sumu saznati u nekom trenutku, pošto cifre uvek isplivaju na površinu od nekog od insajdera. Taman stiže i kao zamena za Mozesa Rajta na poziciji startne petice jer je Amerikanac prvo otišao u Barselonu, pa zbog nezadovoljstva kakvo je tamo stanje, odlučio da ipak igra naredne sezone za milansku Olimpiju.
Jonas Valančijunas je 2011. godine drafotvan kao peti pik na NBA draftu od strane Toronto Reptorsa, gde je igrao i najduže i najbolje. Sedam sezona proveo je u Kanadi, da bi u karijeri pored Reptorsa i Denvera igrao još za Memfis Grizlise, Nju Orleans Pelikanse, Vašington Vizardse i Sakramento Kingse. Karijeru u NBA ligi završava 1.002 utakmice u najjačoj košarkaškoj ligi sveta i sa prosekom od 12,8 poena, devet skokova i 1,4 asistencije po meču. Samo u prvoj i u poslednje dve sezone nije imao dvocifren broj poena u proseku. Nekada je bio i dabl-dabl mašina, a u poznim igračkim danima je mali namestio ruku u šutu za tri poena.
Litvanac je u prethodnoj sezoni za Denver beležio 8,7 poena uz 5,1 skok za 13 minuta na terenu.