Završen veliki posao: Valančijunas dve godine u Žalgirisu

Posle 14 godina, košarkaš iz Utene vraća se u Evropu, konkretno u domovinu. Nikada nije igrao za Žalgiris jer je karijeru počeo u Perlasu iz Viljnusa, a zatim prešao u Lijetvus Ritas, najvećeg rivala tima iz Kaunasa. Davno je to bilo i pitanje da li će mu navijači Ritasa zameriti što je otišao u Žalgiris, koji je sigurno izdvojio ozbiljan novac za dolazak iskusnog i dokazanog NBA centra.

Sigurno ćemo i tu sumu saznati u nekom trenutku, pošto cifre uvek isplivaju na površinu od nekog od insajdera. Taman stiže i kao zamena za Mozesa Rajta na poziciji startne petice jer je Amerikanac prvo otišao u Barselonu, pa zbog nezadovoljstva kakvo je tamo stanje, odlučio da ipak igra naredne sezone za milansku Olimpiju.

Jonas Valančijunas je 2011. godine drafotvan kao peti pik na NBA draftu od strane Toronto Reptorsa, gde je igrao i najduže i najbolje. Sedam sezona proveo je u Kanadi, da bi u karijeri pored Reptorsa i Denvera igrao još za Memfis Grizlise, Nju Orleans Pelikanse, Vašington Vizardse i Sakramento Kingse. Karijeru u NBA ligi završava 1.002 utakmice u najjačoj košarkaškoj ligi sveta i sa prosekom od 12,8 poena, devet skokova i 1,4 asistencije po meču. Samo u prvoj i u poslednje dve sezone nije imao dvocifren broj poena u proseku. Nekada je bio i dabl-dabl mašina, a u poznim igračkim danima je mali namestio ruku u šutu za tri poena.

Litvanac je u prethodnoj sezoni za Denver beležio 8,7 poena uz 5,1 skok za 13 minuta na terenu.