Zvanično: Klub sa imenom Proleter 023 igra Mozzart Bet Prvu ligu Srbije

Vreme čitanja: 1min | pon. 13.07.26. | 12:23
Preskočene su i sve administrativne prepreke, Zrenjanin će definitivno imati predstavnika ove sezone u drugom rangu takmičenja
Mogli ste već da čitate na stranicama Mozzart Sporta o šampiona Srpske lige Vojvodina Naftagasu iz Elemira da se fuzioniše sa Proleterom 2006 i zvanično kao zrenjaninski klub nastupi u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije. Jedina prepreka na putu kao tome bila je administracija, ali sada je zvanično i ona preskočena. Novi klub je registrovan u APR-u pod nazivom Proleter 023, pod kojim ćemo ga gledati ove sezone u drugom rangu naše fudbalske piramide.
Jasno je bilo da klub ne može da ponese ime i simbol originalnog Proletera, pa su čelnici razmatrali nekoliko opcija. Jedna je bila da se uz Proleter doda samo jednostavno “Zr”, ali na kraju je izbor pao na pozivni broj za Zrenjenin.
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Novi klub je dobio i novi grb. U potpunosti po uzoru na stari, originalni Proleter iz Zrenjanina, uz minimalnu korekciju u vidu dodatka broja 023. Poput velike većine srpskih klubova, ime Proletera na logu biće ispisano ćirilicom.
Time se svakako ne završavaju aktivnosti rukovodstva Zrenjaninaca. Aktivno se radi i na jačanju igračkog sastava, a kako je potvrđeno našem portalu do kraja nedelje bi trebalo da bude promovisano četiri ili pet novih fudbalera.
Proleter 023 će u Mozzart Bet Prvoj ligi debitovati 1. avgusta na gostovanju Loznici, dok će prvi meč na Karađorđevom parku igrati u 3. kolu.
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