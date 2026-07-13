Zvanično: Klub sa imenom Proleter 023 igra Mozzart Bet Prvu ligu Srbije

Mogli ste već da čitate na stranicama Mozzart Sporta o šampiona Srpske lige Vojvodina Naftagasu iz Elemira da se fuzioniše sa Proleterom 2006 i zvanično kao zrenjaninski klub nastupi u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije. Jedina prepreka na putu kao tome bila je administracija, ali sada je zvanično i ona preskočena. Novi klub je registrovan u APR-u pod nazivom Proleter 023, pod kojim ćemo ga gledati ove sezone u drugom rangu naše fudbalske piramide.

Jasno je bilo da klub ne može da ponese ime i simbol originalnog Proletera, pa su čelnici razmatrali nekoliko opcija. Jedna je bila da se uz Proleter doda samo jednostavno “Zr”, ali na kraju je izbor pao na pozivni broj za Zrenjenin.