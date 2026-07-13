Nišlije dogovorile i desetog novajliju ovog leta: Damjan Krajišnik stiže na Čair

Reč je o 29-godišnjem fudbaleru koji u svojoj biografiji ima preko 120 nastupa u elitnom rangu srpskog fudbala, i to u dresovima četiri različita kluba – Mladosti, Metalca, kragujevačkog Radničkog i Železničara iz Pančeva. Od inostranstva, oprobao se još u Uzbekistanu, a dugo je igrao i u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, u dresu Radnika iz rodne Bijeljine.

Krasi ga velika borbenost, uvek dobro popunjene kolone sa pretrčanim kilometrima, tako da je u tom smislu sasvim odgovarajuća alternativa za gore pomenute fudbalere koji će imati početnu prednost kod trenera Marka Neđića u defanzivnom delu veznog reda. Krajišnik će, tako, postati čak deseto novo lice u Radničkom ovog leta, nakon Aleksandra Vidovića, Stefana Veličkovića, Miloša Roševića, Kvaku Bonsu Oseija, Igora Ivanovića, Nikole Zečevića, golmana Ivana Kostića i Sergeja Bjelice, te Bojana Kovačevića. Pritom, od nosilaca igre iz prethodne sezone, ekipu su napustili samo Dušan Pavlović i Gboli Arijibi, uz dodatak da Milijana Ilića čeka operacija i duže odsustvo sa terena.

Fudbaleri Radničkog u ponedeljak popodne, nakon slobodnog vikenda po povratku iz Slovenije, nastavljaju sa radom na Čairu i počinju završne pripreme za meč prvog kola Mozzart Bet Superlige, koji protiv Železničara u Pančevu igraju već u petak.