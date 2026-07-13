Nišlije dogovorile i desetog novajliju ovog leta: Damjan Krajišnik stiže na Čair

Vreme čitanja: 2min | pon. 13.07.26. | 12:18
Radnički na pragu angažmana iskusnog defanzivnog veziste
Na pozicijama defanzivnih veznih fudbalera, Radnički ima sjajan tandem Radomir Milosavljević–Frenk Kanute i iza njih – ozbiljnu prazninu. Otud, alternativa za to mesto pojavila se kao prioritet na tržištu za Nišlije posle odrađenih priprema u Sloveniji, a rukovodstvo kluba odreagovalo je i, prema saznanima Mozzart Sporta, dogovorilo dolazak Damjana Krajišnika, fudbalera sa ogromnim superligaškim iskustvom.
Prethodnu polusezonu proveo je u Kazahstanu, gde je bio standardan u redovima Kizilžara, nedavno je raskinuo ugovor i na Čair bi trebalo da stigne kao slobodan igrač.
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Reč je o 29-godišnjem fudbaleru koji u svojoj biografiji ima preko 120 nastupa u elitnom rangu srpskog fudbala, i to u dresovima četiri različita kluba – Mladosti, Metalca, kragujevačkog Radničkog i Železničara iz Pančeva. Od inostranstva, oprobao se još u Uzbekistanu, a dugo je igrao i u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, u dresu Radnika iz rodne Bijeljine.
Krasi ga velika borbenost, uvek dobro popunjene kolone sa pretrčanim kilometrima, tako da je u tom smislu sasvim odgovarajuća alternativa za gore pomenute fudbalere koji će imati početnu prednost kod trenera Marka Neđića u defanzivnom delu veznog reda. Krajišnik će, tako, postati čak deseto novo lice u Radničkom ovog leta, nakon Aleksandra Vidovića, Stefana Veličkovića, Miloša Roševića, Kvaku Bonsu Oseija, Igora Ivanovića, Nikole Zečevića, golmana Ivana Kostića i Sergeja Bjelice, te Bojana Kovačevića. Pritom, od nosilaca igre iz prethodne sezone, ekipu su napustili samo Dušan Pavlović i Gboli Arijibi, uz dodatak da Milijana Ilića čeka operacija i duže odsustvo sa terena.
Fudbaleri Radničkog u ponedeljak popodne, nakon slobodnog vikenda po povratku iz Slovenije, nastavljaju sa radom na Čairu i počinju završne pripreme za meč prvog kola Mozzart Bet Superlige, koji protiv Železničara u Pančevu igraju već u petak.