Bečka proba za Panatinaikos i dolazak Željka Obradovića

Razlog za ovakav pristup i pažljivo doziranje snage leži u činjenici da svi u klubu i oko njega već uveliko razmišljaju o onome što sledi odmah početkom nedelje. Utakmica protiv Beča u suštini predstavlja samo generalnu probu za pravi spektakl koji očekuje crno-bele već u utorak u Beogradskoj areni.

U utorak u Beograd stiže grčki gigant Panatinaikos, a taj meč biće daleko više od obične košarkaške utakmice. Glavna priča večeri biće povratak Željka Obradovića pred navijače Partizana. Biće to njegov prvi dolazak u Arenu otkako je u novembru prošle godine napustio kormilo beogradskog kluba. Naboj emocija, krcate tribine i doček kakav se retko viđa u evropskoj košarci unapred su zagarantovani.

Pored najtrofejnijeg evropskog trenera, u Beograd stižu i dobro poznata lica, bivši ljubimci Grobara Matijas Lesor i Isak Bonga. Panatinaikos na ovaj meč stiže u strahovitoj formi, nezaustavljiv sa sve četiri pobede na startu Evrolige, što dodatno pojačava ulog ovog okršaja.

Nema više ni potrebe da pričamo da sve u Partizanu polazi od Karlika Džonsa, ali on na ovakvim mečevima mora da odmori kako bi pokušao da donese pobede u Evroligi, a već ih je doneo tri iz četiri kola. Zato posebno treba obratiti pažnju na ostale momke, pre svega Kajla Olmana, Luku Vildozu, ali i Itana Tompsona koji je krenuo da hvata zalet i zaista je lepo izgledao na parketu protiv Mege, ali i Reala.

Zbog svega toga, jasno je zašto je fokus kompletne sportske javnosti već danas usmeren ka utorku. Ipak, profesionalizam nalaže da se obaveze rešavaju jedna po jedna. Partizan protiv Beča ima zadatak da u prazničnoj atmosferi Pionira odradi posao na rutinski način, podigne samopouzdanje, raspodeli teret na sve igrače i u punom sastavu i dobroj energiji dočeka meč o kome govori cela Evropa.

ABA LIGA - 3. KOLO

Subota

SC Derbi - Bosna 91:100

/Uskoković 23 - Peri 28/

Ilirija - Spartak Subotica 76:82

/Todorović 29 - Ilić 19/

Igokea - Borac Mozzart 94:83

/Kovačević 16 - Spir 22/

Crvena zvezda - Budućnost 101:91

/Nvora 24 - Smit 18/

Široki - Cedevita Olimpija 70:69

/Bošnjak 19 - Hurt 24/

Nedelja

12.00: (4,70) Kluž (17,0) Dubai (1,25)

12.00: (1,90) Mega (15,0) Zadar (2,10)

18.00: (2,10) Krka (15,0) FMP (1,90)

19.00: Cibona - Slovan Bratislava

20.00: (1,90) Partizan Mozzart Bet (hend. - 22,5) Beč (1,90)

***Kvote su podložne promenama