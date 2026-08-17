Beskrajnih sedam sekundi Majka D’Antonija

Vreme čitanja: 5min | pon. 17.08.26. | 16:18
Neponovljivi košarkaški um postao je deo kuće slavnih
Može da trepne nekoliko puta. Da stigne stepeništem neke stare beogradske zgrade do prvog odmorišta. Može u nekom bistrou u Breri, umetničkom kvartu Milana, da podigne čašu vina i izgovori: „Uzdravlje“, pa otpije gutljaj. Ili da pretrči ulicu od taksi stanice ka milanskoj katedrali. Može da izgovori najviše dvadesetak razumljivih reči.
Ili, ako ste Majk D’Antoni, može u manje od sedam sekundi da stane čitav vaš život. Sva bogatstva koja je košarci ponudila jedna velika karijera.
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Sedeli smo u jednoj milanskoj crkvi sa legendarnim Denom Pitersonom, dugogodišnjim trenerom Olimpije Milano, koji se za potrebe filma „Ako su ruže, procvetaće“ prisećao osamdesetih godina i košarke koja se tada igrala u Evropi. U Milanu i Beogradu naročito. Kada je stari Den trebalo da preuzme Olimpiju – tada, doduše, nije bio star, štaviše – imao je samo jedan uslov za upravu milanskog velikana.
„Želeo sam da ostavim Majka u timu“, ispričao nam je Piterson. „Godinu ranije je Virtus, za koji sam ja radio, razbio na komade; želeo sam takvog igrača u timu.“
D’Antoni je u industrijski centar italijanskog severa i modnih pista došao posle jedne sezone u San Antoniju i tamo ostao 13 punih sezona. Kao igrač. I još četiri ako trener. Bilo je to dragoceno iskustvo za čoveka čijoj je viziji mnogo toga bilo prilagođeno u timu Olimpije.
„Tako smo osmislili sistem igre da on kao plejmejker ništa nikome ne mora da pokazuje“, objasnio je Piterson. „Nisam želeo da izgubi nijednu dragocenu sekundu na pozivanje napada. Razvili smo automatizme i njegove brze ruke i još brži um mogli su da dođu do izražaja.“
I Aleksandar Đorđević govorio je o Majkovoj monumentalnosti za milanski tim. On je, priznaje jedan od najvećih evropskih bekova ikada, bio otelotvorenje modernih košarkaških tokova.
„Ja sam imao tremu da uopšte igram protiv njega“, objasnio je Đorđević, prisećajući se sezone koja je krunisana Fajnal forom u Gentu i Olimpijinom titulom prvaka Evrope. „On je bio moderan igrač, imao je brzinu, odlično je razumeo tok igre i vladao je prostorom.“
Posle nekoliko godina Đorđević je u to mogao da se uveri i u dresu Olimpije, gde ga je D’Antoni trenirao, sve dok 1994. nije otišao u Beneton, a posle u NBA ligu. Sve što se događalo u deset godina od tog odlaska iz Milana, sve do početka NBA sezone 2004/05, bilo bi loš uvod u jako dobar film. I bilo bi posve nelogično. Jer i letimičan pogled na američku štampu u leto 2004. godine pokazuje da su Majka u Americi percipirali kao izgubljen slučaj.
Imao je u tom trenutku 53 godine, ukupni skor u NBA karijeri 35-76 i u svlačionici Finiks Sansa tim koji je prethodnu godinu završio sa ukupno 29 pobeda, uz 21. napad čitave lige. Zamislite koliko su onda loše igrali odbranu. Stefon Marberi zamenjen je Stivom Nešom i to će se ispostaviti kao veliki potez, ali i dalje je to bila vrlo slična grupa ljudi i igrača.
Posle samo 35 kola nove sezone, sve se okrenulo naglavačke.
Finiks Sansi Majka D’Antonija zabeležili su 31 pobedu uz samo 4 poraza i postali prvi tim lige. Njihov ofanzivni rejting ostaće drugi najbolji u istoriji košarkaške metrike. I svi će od tada, pa sve do danas, govoriti o tom pravilu „sedam sekundi i manje“. Ideja je bila jednostavna – pokupiti defanzivni skok i produžiti pas napred bez zastajanja (ili izvesti odmah po dobijanju lopte) tako da se za jako kratko vreme dođe u poziciju za šut. A kada je igrač u dobroj poziciji za šut, njegov je zadatak da – šutne.
Amerikanci su bili šokirani i brendirali su „seven seconds or less“ kao pravilo, potencirajući do današnjeg dana brzinu kojom su Majkovi Sansi igrali, zanemarujući u tome možda i važniji aspekt – prostor. Jer ta košarka bila je začetak pravca „pace and space“ i gledali smo posle toga timove kako igraju brzo, ali samo oni koji su uspevali da na taj način kontrolišu prostor imali su i rezultat.
Amerikanci su, kažemo, bili šokirani, ali samo zbog toga što su zanemarili vreme koje je veliki inovator (tanka je linija između nikogovića i inovatora u američkim i svim drugim medijima) proveo u Evropi. Da ga nisu zanemarili, saznali bi od Dena Pitersona kako je potencirao godinama da D’Antoni igra ekstremno brzo. Saznali bi i da je u evropskoj košarci kontrola prostora jedna od ključnih stvari. Ali nisu.
Njegov sistem igre istovremeno je intrigirao, ali i bivao proglašavan ludačkim. Kada je Pariz pre dve sezone odlučio da igra po sličnom principu, iako je prošlo više od dve decenije, i dalje su ih proglašavali ludima. Ali taj njegov princip svoje najveće moguće priznanje dobio je u finalu Zapada 2018. godine.
Rokitsi su odigrali sezonu iz snova i završili je sa skorom 65-17. Hjuston je šutirao do tada nezabeležen broj trojki i to mu se isplatilo. Igrali su brzo, a Džejms Harden bio je epitom svega što je Majk D’Antoni ikada želeo – vešt, brz, hrabar da iskoristi svaku situaciju kada ima dovoljno prostora, talentovan dovoljno da razigra saigrače za čije trčanje odbrane ne mogu da se pripreme.
Ali je možda još veće priznanje mogao da dobije gledajući rivale. Golden Stejt Voriorsi izgradili su sve što su osvojili na temeljima njegove ideje sa Sansima. On je u sezoni 2004/05, osim „pace and space“ igre, na terene bez trunke skrupula počeo da šalje neviđeno niske petorke. Bilo je to vreme grmalja u reketu i krila koja bi prošla vojnu obuku u antičkoj Grčkoj. Ali on je odlučio da napravi drugačiji raspored na terenu i za to mu je bilo potrebno da mu Stodemajer sa 208 centimetara igra centra. Voriorsi su na takvoj ideji uspostavili svoju dinastiju.
Zato je, već posle tog finala konferencije, iako ga je izgubio, bilo jasno da će Majk D’Antoni ostati zabeležen u istoriji kao čovek koji je promenio budućnost igre.
Šta sve čovek može da uradi za sedam sekundi?
Može da izgovori oko 20 razumljivih reči. Mada je ritam govora prilikom ulaska u Kuću slavnih obično znatno sporiji. Bilo bi dobro, ali pomalo neozbiljno, da je Majk D’Antoni, u subotu uveče, kada je stao pred okupljene laureate i legende košarke koje se već neko vreme baškare u Nejsmitovom Panteonu, govor održao za manje od sedam sekundi. Bilo bi upečatljivo i drugačije, tačno onako kako je oduvek i izgledao njegov pristup košarci.