Beskrajnih sedam sekundi Majka D’Antonija

Ili, ako ste Majk D’Antoni , može u manje od sedam sekundi da stane čitav vaš život. Sva bogatstva koja je košarci ponudila jedna velika karijera.

Može da trepne nekoliko puta. Da stigne stepeništem neke stare beogradske zgrade do prvog odmorišta. Može u nekom bistrou u Breri, umetničkom kvartu Milana, da podigne čašu vina i izgovori: „Uzdravlje“ , pa otpije gutljaj. Ili da pretrči ulicu od taksi stanice ka milanskoj katedrali. Može da izgovori najviše dvadesetak razumljivih reči.

Sedeli smo u jednoj milanskoj crkvi sa legendarnim Denom Pitersonom, dugogodišnjim trenerom Olimpije Milano, koji se za potrebe filma „Ako su ruže, procvetaće“ prisećao osamdesetih godina i košarke koja se tada igrala u Evropi. U Milanu i Beogradu naročito. Kada je stari Den trebalo da preuzme Olimpiju – tada, doduše, nije bio star, štaviše – imao je samo jedan uslov za upravu milanskog velikana. „Želeo sam da ostavim Majka u timu“, ispričao nam je Piterson. „Godinu ranije je Virtus, za koji sam ja radio, razbio na komade; želeo sam takvog igrača u timu.“ D’Antoni je u industrijski centar italijanskog severa i modnih pista došao posle jedne sezone u San Antoniju i tamo ostao 13 punih sezona. Kao igrač. I još četiri ako trener. Bilo je to dragoceno iskustvo za čoveka čijoj je viziji mnogo toga bilo prilagođeno u timu Olimpije. „Tako smo osmislili sistem igre da on kao plejmejker ništa nikome ne mora da pokazuje“, objasnio je Piterson. „Nisam želeo da izgubi nijednu dragocenu sekundu na pozivanje napada. Razvili smo automatizme i njegove brze ruke i još brži um mogli su da dođu do izražaja.“ I Aleksandar Đorđević govorio je o Majkovoj monumentalnosti za milanski tim. On je, priznaje jedan od najvećih evropskih bekova ikada, bio otelotvorenje modernih košarkaških tokova. „Ja sam imao tremu da uopšte igram protiv njega“, objasnio je Đorđević, prisećajući se sezone koja je krunisana Fajnal forom u Gentu i Olimpijinom titulom prvaka Evrope. „On je bio moderan igrač, imao je brzinu, odlično je razumeo tok igre i vladao je prostorom.“ Posle nekoliko godina Đorđević je u to mogao da se uveri i u dresu Olimpije, gde ga je D’Antoni trenirao, sve dok 1994. nije otišao u Beneton, a posle u NBA ligu. Sve što se događalo u deset godina od tog odlaska iz Milana, sve do početka NBA sezone 2004/05, bilo bi loš uvod u jako dobar film. I bilo bi posve nelogično. Jer i letimičan pogled na američku štampu u leto 2004. godine pokazuje da su Majka u Americi percipirali kao izgubljen slučaj.

Imao je u tom trenutku 53 godine, ukupni skor u NBA karijeri 35-76 i u svlačionici Finiks Sansa tim koji je prethodnu godinu završio sa ukupno 29 pobeda, uz 21. napad čitave lige. Zamislite koliko su onda loše igrali odbranu. Stefon Marberi zamenjen je Stivom Nešom i to će se ispostaviti kao veliki potez, ali i dalje je to bila vrlo slična grupa ljudi i igrača. Posle samo 35 kola nove sezone, sve se okrenulo naglavačke. Finiks Sansi Majka D’Antonija zabeležili su 31 pobedu uz samo 4 poraza i postali prvi tim lige. Njihov ofanzivni rejting ostaće drugi najbolji u istoriji košarkaške metrike. I svi će od tada, pa sve do danas, govoriti o tom pravilu „sedam sekundi i manje“. Ideja je bila jednostavna – pokupiti defanzivni skok i produžiti pas napred bez zastajanja (ili izvesti odmah po dobijanju lopte) tako da se za jako kratko vreme dođe u poziciju za šut. A kada je igrač u dobroj poziciji za šut, njegov je zadatak da – šutne. Amerikanci su bili šokirani i brendirali su „seven seconds or less“ kao pravilo, potencirajući do današnjeg dana brzinu kojom su Majkovi Sansi igrali, zanemarujući u tome možda i važniji aspekt – prostor. Jer ta košarka bila je začetak pravca „pace and space“ i gledali smo posle toga timove kako igraju brzo, ali samo oni koji su uspevali da na taj način kontrolišu prostor imali su i rezultat. Amerikanci su, kažemo, bili šokirani, ali samo zbog toga što su zanemarili vreme koje je veliki inovator (tanka je linija između nikogovića i inovatora u američkim i svim drugim medijima) proveo u Evropi. Da ga nisu zanemarili, saznali bi od Dena Pitersona kako je potencirao godinama da D’Antoni igra ekstremno brzo. Saznali bi i da je u evropskoj košarci kontrola prostora jedna od ključnih stvari. Ali nisu.