Pjanić otkrio kako je Alegri prevario Ronalda: To je bio jedini način da dođem do lopte...

Nije Kristijanu strano bilo da tokom duge karijere sklizne i u ozbiljan vid egoizma, što je predstavljalo ozbiljan izazov za trenere, da ga koliko-toliko smire, stave pod kontrolu. Neki od njih pribegavali su suptilnim metodama, pokušavali razgovorom - poput Zinedina Zidana, kome je to u dobroj meri i uspevalo - neki su se, opet, čak služili lukavstvima.

Miralem Pjanić, nekadašnji Ronaldov saigrač iz Juventusa, otkrio je na Festivalu sporta u Trentu kako je Maks Alegri uspeo da 'prevari' Portugalca i spreči ga da izvede jedan slobodan udarac u derbiju protiv Napolija...

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"To je zanimljiva anegdota... I naravno, to je bio jedini način da dođem do lopte", počeo je nekadašnji reprezentativca Bosne i Hercegovine. "Igrali smo protiv Napolitanaca, Kristijano je izborio slobodan udarac, ali je ostao malo duže na travi. Mislim da je Meret tom prilikom čak dobio crveni karton... Čim je video da Kris nije odmah ustao, Alegri je brže bolje poslao lekarsku ekipu na teren. Video je da meni odgovara pozicija, a pravila su bila takva da je povređeni igrač nakon ukazivanja pomoći morao da izađe i sačeka dozvolu sudije da se vrati. Tako je Alegri zapravo sklonio Krisa sa terena da bih ja izveo taj udarac. Sve se završilo tako što sam postigao gol".

"Ostaje mi samo da se još jednom zahvalim Maksu na tom gestu"...