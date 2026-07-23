Bivši centar Partizana se na iznenađenje svih penzionisao
Vreme čitanja: 2min | čet. 23.07.26. | 10:21
Brendon Dejvis je završio sjajnu karijeru
Bivši košarkaš Partizana i jedan od najprepoznatljivijih evroligaških centara poslednje decenije, Brendon Dejvis, zvanično je objavio da završava svoju profesionalnu igračku karijeru.
Iako je iznenađujuća vest stigla iz Japana, gde je protekle sezone nastupao za Alvark Tokio, američki centar je iz ličnih razloga zatražio sporazumni raskid ugovora pred start sezone 2026/27.
„Ovo je veoma iznenadna odluka, ali nakon dugog razmišljanja odlučio sam da se povučem iz profesionalne košarke. Želim da izrazim iskrenu zahvalnost svima u Alvark Tokiju – trenerima, stručnom štabu i navijačima. Zauvek ću čuvati uspomene koje smo zajedno stvorili”, poručio je Dejvis u zvaničnom saopštenju.
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Dejvis je nakon univerziteta BYU karijeru započeo u NBA ligi, gde je odigrao 78 utakmica za Filadelfiju i Bruklin. Ubrzo se preselio u Evropu, a pravi uzlet doživeo je u dresu Žalgirisa pod kormilom Šarunasa Jasikevičijusa. U sezoni 2018/19 izabran je u prvu petorku Evrolige, što mu je otvorilo vrata najvećih evropskih giganta.
Nakon trogodišnje epizode u Barseloni (gde je osvojio titulu i dva kupa Španije, uz mesto u drugoj petorci Evrolige), nastupao je za Olimpiju iz Milana i Valensiju.
Za navijače u Srbiji, Dejvis ostaje upamćen po sezoni 2024/25 kada je nosio dres beogradskog Partizana. U svojoj poslednjoj evroligaškoj epizodi beležio je 9,9 poena i 3,6 skokova po meču, a sa crno-belima je uspeo da podigne pehare namenjene šampionu ABA lige i KLS-a.
Tokom osam bogatih sezona u elitnom evropskom takmičenju, Dejvis je odigrao 263 utakmice, uz prosečan učinak od 10,9 poena i 4 skoka po meču. Poslednju igračku epizodu imao je u Japanu, gde je za Alvark beležio 13,4 poena i 4,9 skokova po utakmici.