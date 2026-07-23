Bivši centar Partizana se na iznenađenje svih penzionisao

Dejvis je nakon univerziteta BYU karijeru započeo u NBA ligi, gde je odigrao 78 utakmica za Filadelfiju i Bruklin. Ubrzo se preselio u Evropu, a pravi uzlet doživeo je u dresu Žalgirisa pod kormilom Šarunasa Jasikevičijusa. U sezoni 2018/19 izabran je u prvu petorku Evrolige, što mu je otvorilo vrata najvećih evropskih giganta.

Nakon trogodišnje epizode u Barseloni (gde je osvojio titulu i dva kupa Španije, uz mesto u drugoj petorci Evrolige), nastupao je za Olimpiju iz Milana i Valensiju.

Za navijače u Srbiji, Dejvis ostaje upamćen po sezoni 2024/25 kada je nosio dres beogradskog Partizana. U svojoj poslednjoj evroligaškoj epizodi beležio je 9,9 poena i 3,6 skokova po meču, a sa crno-belima je uspeo da podigne pehare namenjene šampionu ABA lige i KLS-a.

Tokom osam bogatih sezona u elitnom evropskom takmičenju, Dejvis je odigrao 263 utakmice, uz prosečan učinak od 10,9 poena i 4 skoka po meču. Poslednju igračku epizodu imao je u Japanu, gde je za Alvark beležio 13,4 poena i 4,9 skokova po utakmici.