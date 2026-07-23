Za početak, ako može bez gluposti

Sve ono što se dešavalo na mečevima sa AEK-om iz Larnake, Oleksandrijom i Hibernijanom trebalo bi shvatiti kao upozorenje pred dvomeč sa UNA Štrasenom. A propusta je, nažalost Grobara, bilo u izobilju. Od loše postavke odbrane prilikom prekida na Kipru, načina na koji je Marko Milošević ispustio loptu u revanšu sa timom iz Sredozemlja, crvenih kartona golmana i Vanje Dragojevića dobijenih zbog incidenata posle penal-serije, kratera u poslednjoj liniji koje ukrajinski tim pukom srećom i spletom okolnosti nije znao da iskoristi, njihovog juriša u Srbiji sve dok su snage bile izjednačene, sve do isključenja Vukašina Đurđevića u beogradskom meču sa Škotima, te Nikole Simića u osetljivom trenutku revanša u Edinburgu. Tu su i dva penala skrivljena u mečevima sa AEK-om i Edinburgom kod kuće.

Kvota da će se Partizan plasirati u Ligu konferencije - 4,00

Previše je gluposti koje su ograničile Partizan da se ravnopravno bori, iako je opšti utisak da je zaslužio više. Fudbal je takav da vas nekad ponesu emocije, da niste u stanju da ih kontrolišete, naročito na početku karijera, kao što je za većinu Partizanovih dečaka prethodni evropski izazov bio premijerni, međutim, ako je to bila lekcija, da vidimo jesu li je savladali. Uostalom, neke greške su se ponavljale i tokom Mozzart Bet Superlige, naročito kad je reč o defanzivi, veliki broj šansi je ekipa dopustila protivnicima tokom proleća, veliki broj golova primila, neki od njih su bili bolni, u nadoknadi vremena i to su dodatni „red flegovi“ pred prvi meč kod kuće u novom ciklusu.

Naročito ako znamo kako je Parni valjak ostao bez dva boda na startu prvenstva. Vodio je 2:1, igrao se poslednji minut nadoknade, ostalo je svega 30-ak sekundi do kraja, aut je bio za goste i iz tog auta je – matiran!? Kako, zašto, nikome nije jasno, ali je i to pokazatelj da se meč igra sve dok sudija ne odsvira kraj. Posebno što u modernom fudbalu svaka ekipa, bilo odakle da dolazi, računa da će imati makar jednu šansu. E, tu jednu, Partizan bi trebalo da neutrališe.

Partizan - UNA Štrasen, tačan rezultat 3:0, kvota 7,25

U napadu bi morao da bude malo konkretniji nego prošle subote na stadionu „Dragan Džajić“. Makar je to poželeo trener Saša Ilić, apostrofirajući da njegovi pitomci stvaraju dosta šansi, ali ih olako troše. Pred njima je verovatno istovremeno najlakša i najteža utakmica ove sezone. Prva konstatacija se odnosi na utisak da rivala skromnijeg kvaliteta neće imati, a druga da se takav tim obično ušanči u rov, čeka, tako da ga napad ne interesuje sve do nekog trenutka u završnici i onda bi trebalo da se nađe junak koji će bedem srušiti. Bar dva gola razlike je ono što na Topčiderskom brdu priželjkuju, sve više od toga bi značilo da je dvomeč maltene rešen, što bi ekipi dalo vetar u leđa pred nastavak kvalifikacija. Potpuno je nevažno hoće li strelac biti Erik Kojzek, Demba Sek, Ibrahim Zubairu ili možda Ognjen Ugrešić, ovo je susret koji zbog specifičnih okolnosti (statičnosti čelnika u prelaznom roku i slabog početka lige) iziskuje pobedu bez stresa.

I bez gluposti. Ako može.

LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)

Utorak

Geterborg - Levadija 1:2 (0:2)

Florijana - Drita 1:1 (0:0)

Bisen - Đer 2:6 (1:3)

Sreda

Nefči - Dinamo Minsk 2:4 (2:1)

Bohemijans - Balkani 2:1 (0:1)

Bašakšehir - Inter Turku 1:1 (0:1)

Vardar - Riga 2:3 (1:2)

Spartak Trnava - CSKA Sofija 0:0

Železničar Pančevo - Braga 0:1 (0:0)

Četvrtak

16.30: (5,40) Mališeva (3,60) Hibernijan (1,62)

17.00: (3,70) Alaškert (3,25) Kluž (2,00)

17.00: (7,75) Liepaja (4,20) Austrija (1,40)

17.30: (3,60) Panevezis (3,20) Tobol (2,05)

18.00: (1,80) Debrecin (3,45) Pjunik (4,20)

18.00: (3,50) Dila Gori (3,25) Apolon (2,05)

18.00: (2,20) Flora (3,35) TNS (3,05)

18.00: (1,40) HJK (4,40) Kolerajn (7,25)

18.00: (8,00) Paide (4,40) Zira 1,37()

18.30: (1,95) AEK Larnaka (3,30) Beitar Jerusalim (3,80)

18.30: (1,25) Dunajska Streda (5,20) Velež (11,0)

18.30: (1,10) Rakov (8,50) Valeta (18,0)

18.30: (1,05) RFS (12,0) Vestri (22,0)

19.00: (13,0) Bate Borisov (5,80) Sion (1,20)

19.00: (2,00) Dinamo Tbilisi (3,25) Žalgiris (3,70)

19.00: (10,0) Santa Koloma (6,25) Rapid Beč (1,22)

19.00: (3,00) Gais (3,30) Nordsjiland (2,25)

19.00: (1,77) ML Vitepsk (3,45) Sutjeska (4,40)

19.00: (2,85) Univerzitetea Kluž (3,25) Bran (2,35)

19.00: (5,00) Zimbru (3,50) Noa (1,68)

19.30: (1,35) Vaduz (4,80) Atletik Eskaldes (7,50)

19.45: (1,33) FCSB (4,70) Auda (8,50)

20.00: (2,85) Aluminij (3,30) Dinamo Tirana (2,35)

20.00: (5,60) Pakš (3,90) Panatinaikos (1,55)

20.00: (4,20) Polisja Žitomir (3,45) Kopenhagen (1,80)

20.00: (2,90) Varaždin (3,30) Jablonec (2,30)

20.00: (5,25) Vojvodina (3,85) Ajaks (1,58)

20.30: (1,42) Borac (4,30) Petrokub (7,00)

20.30: (2,90) Hapoel TA (3,05) Ludogorec (2,45)

20.30: (3,80) LNZ Čerkasi (3,30) Gent (1,95)

20.30: (1,17) Lugano (6,25) Dukađini (15,0)

20.30: (2,60) Žilina (3,30) Katovice (2,35)

20.45: (1,78) Bravo (3,50) Škendija (4,30)

20.45: (1,17) Madervel (6,50) Toršavn (14,0)

20.45: (1,17) Rijeka (6,50) Deri Siti (14,0)

20.45: (3,40) Runavik (3,65) Koper (1,95)

20.45: (1,45) Šelburn (4,00) Kalju (7,00)

21.00: (1,25) Partizan (5,70) UNA Strasen (9,50)

21.00: (2,25) Stjarnen (3,45) Ilves (2,90)

21.15: (2,25) Valur (3,30) Zrinjski (3,00)

*** kvote su podložne promenama