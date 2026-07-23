Marinović: Petrokub nije Levski, ali ima snagu, prekinuo je dominaciju Šerifa

Sarajevo se oprostilo od Evrope, Borac od Lige šampiona, ali će nastaviti sa kvalifikacijama u Ligi Konferencija, dok će istim putem ići i Velež i Zrinjski.

Rođeni su uspešno preskočili prvu prepreku u vidu moldavskog Milsamija, dok Plemići zbog osvojenog Kupa kreću od ove faze.

20.30: (1,45) Borac (4,50) Petrokub (6,00)

Nisu uspeli Banjalučani da prođu prvo pretkolo Lige šampiona, jer su u dvomeču eliminisani od bugarskog Levskog. Zaboleo je taj poraz Borac, ali je ostalo dovoljno motiva i snage da se proba stići do grupne faze takmičenja u kojoj su pre dve godine uspeli da dođu do osmine finala, a malo ih je delilo i od naredne faze. Šampion BiH će pred svojim navijačima imati priliku da napravi dobar rezultat pred revanš. U meču sa Levskim tribine su bile ispunjene, a atmosfera na odličnom nivou o čemu je na zvaničnoj pres konferenciji govorio napadač Banjalučana Luka Juričić.

"Protiv Levskog je bila možda i najbolja atmosfera otkad sam ja u klubu, a i ostali igrači govore da i duže vremena nije bilo. Evo, ovim putem pozivam sve navijače da nastavimo i da to nekako bude tradicija, da svaku utakmicu bude što više navijača na stadionu", poručio je napadač Borca.

U goste stiže Petrokub, šampion Moldavije, koji je u dvomeču eliminisan od albanske Egnatije. Ono po čemu je Petrokub u prednosti u odnosu na Borac, jeste činjenica da je Moldavsko prvenstvo u toku i da su duže vremena u takmičarskom ritmu. Odigrali su četiri utakmice, osvojili sedam bodova i nalaze se na drugom mestu tabele tamošnjeg prvenstva.

21.15: (2,75) Valur (3,30) Zrinjski (2,40)

Međutim, u taboru crveno-plavih veruju da mogu da ostvare rezultat koji bi im dao određenu prednost uoči revanša.

"Petrokub je ekipa koja u poslednje vreme ima kontinuitet dobrih rezultata. Kao što i sami znate, prekinuli su veliku dominaciju Šerifa, osvojili su titulu u Moldaviji. Takođe, igrali su i u Ligi konferencija. Dakle, u pitanju je klub koji je imao dosta napretka u poslednje vreme. Takođe, imaju i određenog iskustva. Moram da kažem da možda nisu kao što je Levski, možda nemaju toliko izražen individualni i tehnički kvalitet, ali su zato ekipa koja je dosta fizički moćna, ima jako brze igrače u fazi napada i sigurno da moramo da budemo jako oprezni", rekao je Vinko Marinović, trener Banjalučana.

Trener Borca je apsostrofirao još neke bitne stvari.

"Što se nas tiče, želimo da utakmicu odigramo tako da budemo agresivni od prvog minuta.. Takođe moramo da budemo i hrabri u momentima kad mi imamo loptu, jer želimo da kontrolišemo ritam i tok utakmice, odnosno da to bude na našoj strani. Očekuje nas zahtevna utakmica, ovo je evropski meč gde su, koncentracija, disciplina i strpljenje jako važni faktori. Očekujem da ekipa odigra na tom nivou, mislim da imamo kvalitet i da to možemo", zaključio je trener Borca.

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LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)

Utorak

Geterborg - Levadija 1:2 (0:2)

Florijana - Drita 1:1 (0:0)

Bisen - Đer 2:6 (1:3)

Sreda

Nefči - Dinamo Minsk 2:4 (2:1)

Bohemijans - Balkani 2:1 (0:1)

Bašakšehir - Inter Turku 1:1 (0:1)

Vardar - Riga 2:3 (1:2)

Spartak Trnava - CSKA Sofija 0:0

Železničar Pančevo - Braga 0:1 (0:0)

Četvrtak

16.30: (5,80) Mališeva (3,80) Hibernijan (1,55)

17.00: (3,60) Alaškert (3,20) Kluž (2,05)

17.00: (8,00) Liepaja (4,40) Austrija (1,37)

17.30: (3,25) Panevezis (3,25) Tobol (2,15)

18.00: (1,90) Debrecin (3,35) Pjunik (3,90)

18.00: (4,00) Dila Gori (3,30) Apolon (1,90)

18.00: (2,25) Flora (3,35) TNS (2,95)

18.00: (1,37) HJK (4,50) Kolerajn (7,75)

18.00: (8,50) Paide (4,70) Zira (1,33)

18.30: (2,15) AEK Larnaka (3,25) Beitar Jerusalim (3,25)

18.30: (1,25) Dunajska Streda (5,20) Velež (11,0)

18.30: (1,10) Rakov (8,50) Valeta (18,0)

18.30: (1,05) RFS (12,0) Vestri (22,0)

19.00: (13,0) Bate Borisov (5,80) Sion (1,20)

19.00: (2,00) Dinamo Tbilisi (3,25) Žalgiris (3,70)

19.00: (10,0) Santa Koloma (6,25) Rapid Beč (1,22)

19.00: (3,00) Gais (3,30) Nordsjiland (2,25)

19.00: (1,77) ML Vitepsk (3,45) Sutjeska (4,40)

19.00: (2,85) Univerzitetea Kluž (3,25) Bran (2,35)

19.00: (5,00) Zimbru (3,50) Noa (1,68)

19.30: (1,35) Vaduz (4,80) Atletik Eskaldes (7,50)

19.45: (1,33) FCSB (4,70) Auda (8,50)

20.00: (2,85) Aluminij (3,30) Dinamo Tirana (2,35)

20.00: (5,60) Pakš (3,90) Panatinaikos (1,55)

20.00: (4,20) Polisja Žitomir (3,45) Kopenhagen (1,80)

20.00: (2,90) Varaždin (3,30) Jablonec (2,30)

20.00: (5,25) Vojvodina (3,85) Ajaks (1,58)

20.30: (1,45) Borac (4,50) Petrokub (6,00)

20.30: (2,90) Hapoel TA (3,05) Ludogorec (2,45)

20.30: (3,80) LNZ Čerkasi (3,30) Gent (1,95)

20.30: (1,17) Lugano (6,25) Dukađini (15,0)

20.30: (2,60) Žilina (3,30) Katovice (2,35)

20.45: (1,78) Bravo (3,50) Škendija (4,30)

20.45: (1,17) Madervel (6,50) Toršavn (14,0)

20.45: (1,17) Rijeka (6,50) Deri Siti (14,0)

20.45: (3,40) Runavik (3,65) Koper (1,95)

20.45: (1,45) Šelburn (4,00) Kalju (7,00)

21.00: (1,25) Partizan (5,70) UNA Strasen (9,50)

21.00: (2,25) Stjarnen (3,45) Ilves (2,90)

21.15: (2,75) Valur (3,30) Zrinjski (2,40)

*** kvote su podložne promenama