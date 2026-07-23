Pafos bio koban po Zvezdu: Nekadašnji trener crveno-belih stiže da utiša Poljud
Vreme čitanja: 3min | čet. 23.07.26. | 10:31
Hajduk u podređenom položaju u drugom kolu Lige Evrope protiv prošlosezonskog učesnika Lige šampiona (21.00)
Prošle sezone je Crvena zvezda bila viđena kao učesnik Lige šampiona, ali na putu tada četi Vladana Milojevića isprečio se Pafos, do tada malo poznati kiparski klub koji je prethodno osvojio premijernu krunu u ovoj ostrvskoj državi. Titula nije odbranjena, otišla je u Nikoziju, u vitrine Omonije, a plavo-žute ovog leta čeka misija – plasman u Ligu Evrope. Do toga ih dele tri runde u “drugoj ligi” Starog kontinenta.
Prva stepenica je Hajduk, posrnuli tim sa Poljuda koji nikako da vrati titulu u Dalmaciju. Čeka se više od dve decenije. Jedva je splitski klub eliminisao Žilinu u prvoj rundi ovog meseca. Posle 2:0 na Poljudu, u revanšu je domaćin slavio sa 2:1. Strepeo je vicešampion Hrvatske u poslednjim minutima meča, ali je uspeo da sačuva prednost i izbori novu rundu međunarodnog takmičenja. Često se Hajduku u prethodnim godinama dešavalo da u julu završi evropsku epizodu, da ga eliminišu Gzira, Tobol, Ružomberok…
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Pafos i Zvezda imaju još jedan zajednički imenitelj – Rikardo Sa Pinto. Iskusni Portugalac je pre 13 godina predvodio srpskog šampiona. Nije ostavio dubok trag na našem najvećem stadionu, a od kraja aprila ove godine je seo na klupu Pafosa. Sada će imati misiju da utiša uvek glasni Poljud (21.00).
“Ovo je velika utakmica protiv tima sjajne istorije. Iskusan tim, znamo kakva je atmosfera na Poljudu. Pravi rezultat za nas je pobeda. Trenutno smo u procesu, na početku smo sezone, doveli smo zanimljive igrače od kojih puno očekujemo. Tim je kompetitivan iako smo izgubili Lukasena u odbrani i Oršića u napadu”, rekao je Sa Pinto na konferenciji za medije.
21.00: (2,15) Hajduk (3,30) Pafos (3,50)
Tokom leta brojne promene u redovima kiparskog šampiona. Štoper Derik Lukasen je pojačao Zvezdu, Mislav Oršić se vratio u Dinamo, Kostas Pileas je otišao u AEK iz Larnake… Ostali su i dalje igrači koje je Zvezda dobro zapamtila prošlog leta: Brazilac Žaža, Žoao Koreja iz Zelenortskih Ostrva, hrvatski internacionalac Ivan Šunjić... Najpoznatiji igrač tima je iskusni brazilski štoper, nekadašnji as Čelsija, Pari Sen Žermena i Flamenga David Luiz.
“Pafos je važna stanica u mojoj karijeri. Moral u timu je snažan. Mi smo tim s borbenim duhoma koji nam pruža naš trener. Borićemo se za titulu, za sve trofeje u domaćim okvirima. U svim timovima gde sam igrao borili smo se za titule, to je moj mentalitet”, rekao je brazilski veteran Luiz, koga pamtimo po bujnoj kosi kada je bio jedan od najboljih svetskih štopera u dresovima Čelsija i Pari Sen Žermena.
Sami Mae je dres zagrebačkog Dinama zamenio za Pafosov, a novajlije ovog leta su i Bil iz Sporting iz Lisabona, poljski golman Radoslav Majecki iz Monaka, Guga iz Al Nadžme, Murad Mammadov iz Nefčija…
Očekuje se opet dupke pun Poljud. Torcida nije odustala od voljenog kluba, iako nikad nije bila manja euforija u Dalmaciji. Gonzalo Garsija nije baš omiljen u Hajduku posle sukoba sa ikonom kluba Markom Livajom. Nekadašnji hrvatski reprezentativac je i dalje prikovan za klupu.
Španac i dalje ne može da računa na Kanađanina Sigura, koji koristi tri nedelje pauze zbog učešća na Svetskom prvenstvu. Najveće letnje pojačanje Dalison okajao je grehe zbog kašnjenja na sastanak pred revanš u Žilini. Nije počeo meč u Slovačkoj, iako je oduševio na premijeri u belom dresu. Germanijak javlja da će Dalison da se vrati u startnu postavu. Od prvog minuta igraće i Marešić. U napadu se očekuju Šego i nešto povučeniji kapiten Melnjak.
19.00: (1,48) Tromse (4,20) Hradec (7,25)
Nezaobilazna tema u Splitu je Marko Livaja. Garsija nije želeo da otkriva karte pred Pafos.
“Nikada ne govorim o početnoj postavi. Livaja radi dobro, treba nam najbolji Livaja. Ima energiju, želju, ali znate da nikada ne govorim o statusu igrača”, istakao je trener Splićana.
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LIGA EVROPE, DRUGO KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)
Četvrtak
18.00: (1,50) Karabag (4,10) CSKA Sofija (7,00)
19.00: (2,30) Hamarbi (3,40) Anderleht (3,10)
19.00: (1,48) Tromse (4,20) Hradec (7,25)
19.00: (3,00) Dinamo Kijev (3,20) PAOK (2,45)
19.00: (3,30) Šerif Makabi (3,30) Tel Aviv (2,25)
20.00: (2,15) Bešiktaš (3,45) Midtjiland (3,35)
20.00: (7,50) Sankt Galen (4,60) Benfika (1,42)
20.00: (1,65) Tvente (3,85) Ferencvaroš (5,30)
21.00: (2,15) Hajduk (3,30) Pafos (3,50)
***kvote su podložne promenama