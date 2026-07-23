Pafos bio koban po Zvezdu: Nekadašnji trener crveno-belih stiže da utiša Poljud

Pafos i Zvezda imaju još jedan zajednički imenitelj – Rikardo Sa Pinto. Iskusni Portugalac je pre 13 godina predvodio srpskog šampiona. Nije ostavio dubok trag na našem najvećem stadionu, a od kraja aprila ove godine je seo na klupu Pafosa. Sada će imati misiju da utiša uvek glasni Poljud (21.00).

“Ovo je velika utakmica protiv tima sjajne istorije. Iskusan tim, znamo kakva je atmosfera na Poljudu. Pravi rezultat za nas je pobeda. Trenutno smo u procesu, na početku smo sezone, doveli smo zanimljive igrače od kojih puno očekujemo. Tim je kompetitivan iako smo izgubili Lukasena u odbrani i Oršića u napadu”, rekao je Sa Pinto na konferenciji za medije.

21.00: (2,15) Hajduk (3,30) Pafos (3,50)

Tokom leta brojne promene u redovima kiparskog šampiona. Štoper Derik Lukasen je pojačao Zvezdu, Mislav Oršić se vratio u Dinamo, Kostas Pileas je otišao u AEK iz Larnake… Ostali su i dalje igrači koje je Zvezda dobro zapamtila prošlog leta: Brazilac Žaža, Žoao Koreja iz Zelenortskih Ostrva, hrvatski internacionalac Ivan Šunjić... Najpoznatiji igrač tima je iskusni brazilski štoper, nekadašnji as Čelsija, Pari Sen Žermena i Flamenga David Luiz.

“Pafos je važna stanica u mojoj karijeri. Moral u timu je snažan. Mi smo tim s borbenim duhoma koji nam pruža naš trener. Borićemo se za titulu, za sve trofeje u domaćim okvirima. U svim timovima gde sam igrao borili smo se za titule, to je moj mentalitet”, rekao je brazilski veteran Luiz, koga pamtimo po bujnoj kosi kada je bio jedan od najboljih svetskih štopera u dresovima Čelsija i Pari Sen Žermena.