Real kompletirao tim pred start sezone: Nekada jedan od najvećih američkih talenata seli se u Evropu

Ipak, povrede su ga omele da pokaže puni potencijal na koledžu u Arkansasu, gde je odigrao manje od polovine utakmica u sezoni, a ni kada je bio na parketu nije izgledao najbolje. Beležio je 12,5 poena uz svega 37,6 posto šuta iz igre i 33,8 posto za tri, uz 1,7 asistencija po utakmici. Šarlot ga je ipak izabrao u prvoj rundi drafta, ali znatno kasnije nego što se nekada očekivalo, kao 27. pika.

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Proveo je dve sezone u Hornetsima, a druga mu je bila i najbolja u NBA karijeri. Na 60 utakmica prosečno je beležio 9,9 poena, 2,4 asistencije i 2,1 skok. Ipak, ni sezona na granici dvocifrenog poenterskog učinka nije bila dovoljna da ga zadrži u Šarlotu, pa je pred početak naredne ostao bez mesta u timu.

Prethodnu sezonu nastupao je za Los Anđeles Lejkerse, za koje je odigrao 30 utakmica. Prvobitno je stigao na dvosmerni ugovor, koji je kasnije pretvoren u standardni, ali su Lejkersi na kraju odlučili da ne iskoriste timsku opciju vrednu 2,500,000 dolara za narednu sezonu.