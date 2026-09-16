Real kompletirao tim pred start sezone: Nekada jedan od najvećih američkih talenata seli se u Evropu
Vreme čitanja: 2min | sre. 16.09.26. | 16:59
Nik Smit Džunior potpisao je jednogodišnji ugovor sa madridskim klubom
Nedelju dana pred start sezone, Real Madrid kompletirao je tim za narednu godinu. Kraljevski klub objavio je potpis bivšeg igrača Šarlota i Los Anđeles Lejkersa, Nika Smita Džuniora. Bek je sa španskim klubom potpisao jednogodišnji ugovor.
Momak koji ima tek 22 godine svojevremeno je važio za jednog od najvećih talenata američke srednjoškolske košarke, a ESPN ga je tada projektovao kao trećeg pika na NBA draftu 2023. godine.
Izabrane vesti
Ipak, povrede su ga omele da pokaže puni potencijal na koledžu u Arkansasu, gde je odigrao manje od polovine utakmica u sezoni, a ni kada je bio na parketu nije izgledao najbolje. Beležio je 12,5 poena uz svega 37,6 posto šuta iz igre i 33,8 posto za tri, uz 1,7 asistencija po utakmici. Šarlot ga je ipak izabrao u prvoj rundi drafta, ali znatno kasnije nego što se nekada očekivalo, kao 27. pika.
MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
Proveo je dve sezone u Hornetsima, a druga mu je bila i najbolja u NBA karijeri. Na 60 utakmica prosečno je beležio 9,9 poena, 2,4 asistencije i 2,1 skok. Ipak, ni sezona na granici dvocifrenog poenterskog učinka nije bila dovoljna da ga zadrži u Šarlotu, pa je pred početak naredne ostao bez mesta u timu.
Prethodnu sezonu nastupao je za Los Anđeles Lejkerse, za koje je odigrao 30 utakmica. Prvobitno je stigao na dvosmerni ugovor, koji je kasnije pretvoren u standardni, ali su Lejkersi na kraju odlučili da ne iskoriste timsku opciju vrednu 2,500,000 dolara za narednu sezonu.
Mladi bek sada prvi put odlazi "preko bare", gde će obući dres Kraljevskog kluba i pokušati da karijeru vrati na put koji mu se predviđao još u tinejdžerskim danima.
Real je već ovog leta pokazao da će izgledati znatno drugačije nego prethodne sezone. Na klupu je stigao najbolji trener Evrolige iz prošle sezone Pedro Martinez, dok su ekipu pojačali Timoti Luvavu Kabaro, Demijan Džons, Džejmi Pradilja, Mikael Jantunen, Maks Šulga i Olivije Sar.