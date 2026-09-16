Olimpijakos stavio tačku na letnji pazar - 18. pojačanje u paketu od 15.000.000 evra

Napadač visok 190 centimetara poslednje tri godine proveo je u Turskoj, igrao za Samsun, postigao 44 gola i upisao 13 asistencija pride. Turci nisu želeli da ga puste, ali kako su Grci bili prilično izdašni (spekuliše se da su platili 8.000.000 evra na ime obeštećenja, plus 2.000.000 kroz eventualne bonuse), a igrač rešen da se preseli u Atinu, na kraju su ipak popustili.

Prema navodima grčkih medija ugovor je parafiran na tri godine uz godišnju neto platu od 1.300.000 evra (ne računajući bonuse za učinak). Ceo paket, dakle, mogao bi da košta slavni klub blizu 15.000.000 evra...

21.00: (1,45) Olimpijakos (4,40) Jagjelonija (7,25) MOZZART RELAX

Podsetimo, Olimpijakos je pre Muandilmandžija ovog leta angažovao zvezde poput Liona Bejlija i Gustava Puerta, zatim ozbiljna imena kao što su Remo Frojler, Gustavo Sa, Stefan Ortega, Žota Silva, David Karmo... Stiglo je ukupno 18 novih igrača?!

Nakon što je potpisan Bejli bilo je reči da najtrofejniji grčki klub više neće izlaziti na tržište, međutim dogodila se teška povreda Ajuba El Kabija (lom potkolenice), zbog čega su na Karaiskakisu morali da reaguju.