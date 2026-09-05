I, to mi je hvala?
Vreme čitanja: 4min | sub. 05.09.26. | 10:35
Troj Perot je golom za pobedu protiv Real Madrida opisao pun krug, od Murinja do Murinja
Zeleno, mrzim te zeleno. Ovo bi nakon sinoćnog poraza od Betisa, bila Realova odbrada dela čuvenog španskog poete Gabrijela Garsije Lorke. Jer su se verdiblankosi godinama unazad verzirali za saplitanje Kraljevskog kluba.
Sinoć je Betis, natereao Blankose da krvare, pokvario im savršen start sezone sa tri vezane pobede i pokvario im raspoloženje pred premijeru u Ligi šampiona sa Interom na Santjago Bernabeuu. I uspeo je da izvuče onog, suštinskog, izvornog Žozea Murinja na površinu: „Ne znam zašto sam dobio žuti karton, ali je u redu, prihvatam ga. Ustao sam iz razloga što je delovalo kao da je igrač Betisa mrtav", ako ove reči s konferencije nakon poraza nisu esencija psihološkog profila portugalskog stručnjaka...
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No, kao i mnogo puta u fudbalu, karmičke sile su se umešale. Žozea je sačekala njegova sudbina i igrač kojeg je svojevremeno trenerao u Totenhemu. Troj Perot je sinoć u 81. minutu bacio kraljeviće na kolena.
Sedam godina ranije, Murinjo je u severnom Londonu pružio irskom špicu šansu za debi u Premijer ligi. Nije se Perot naigrao, proveo je na terenu pet minuta, ali je od Portugalca dobio loptu kao uspomenu. Srećniji bi bio da je dobio više minuta u nastavku sezone. Međutim, Perot se u takmičarskoj 2019/20 samo još jednom pojavio na terenima Premijer lige i to na 60 sekundi! Murinjo je pomazio dete, ali nije bilo realno da 17-godišnjak dobije osetniju minutažu u timu čiji su napad nosili Hari Kejn i Hjong Min Son.
Tako je počelo zahtevno fudbalsko putešestvije Troja Perota van matičnog kluba i serija pozajmica u Čempionšip, pa čak i Ligu 1, treći rang engleskog fudbala. Prošao je kroz Milvol, Ipsvič, MK Dons i Preston, a ključna je bila pozajmica u holandski Ekscelzior leta 2023. Upoznala ga je tada Eredivizija i dopao joj se. Počeo je da daje golove, dobacio do deset u debitantskoj sezoni i to je bio znak za AZ Alkmar da spremi novac. Platio je Totenhemu 4.000.000 evra i stvorio jednog od najopasnijih napadača holandske elite.
Eksplodirao je Perot lani u Alkmaru, isporučio neverovatnih 31 gol i 12 asistencija u svim takmičenjima, a Betis ga je letos kupio za 16.000.000 evra fiksno i još 4.000.000 u potencijalnim bonusima. Mirovao je na prva dva nastupa protiv Valensije i Levantea, a onda je sinoć ušao sa klupe i došao do debitantskog gola protiv fudbalskog diva.
"To je posao napadača. Da pratit loptu i nada se da će mu doći. U utakmicama možete tome da težite deset puta i da vam se ne desi. Ali to je stvar mentaliteta. Nastavljati i ponavljati se", prokomentarisao je Perot gol protiv Reala.
Irski reprezentativac je sinoć opisao pun krug, od Murinja do Murinja. I nema sumnje da ga se Portugalac sinoć setio onog deteta iz Totenhema koje nije imalo objektivnu šansu da se ustali u prvom timu, ali je zahvaljujući Murinju, makar osetilo prstohvat Premijer lige. I verovatno je ironično pomislio: "I, to mi je hvala?"