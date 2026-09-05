I, to mi je hvala?

No, kao i mnogo puta u fudbalu, karmičke sile su se umešale. Žozea je sačekala njegova sudbina i igrač kojeg je svojevremeno trenerao u Totenhemu. Troj Perot je sinoć u 81. minutu bacio kraljeviće na kolena.

Sedam godina ranije, Murinjo je u severnom Londonu pružio irskom špicu šansu za debi u Premijer ligi. Nije se Perot naigrao, proveo je na terenu pet minuta, ali je od Portugalca dobio loptu kao uspomenu. Srećniji bi bio da je dobio više minuta u nastavku sezone. Međutim, Perot se u takmičarskoj 2019/20 samo još jednom pojavio na terenima Premijer lige i to na 60 sekundi! Murinjo je pomazio dete, ali nije bilo realno da 17-godišnjak dobije osetniju minutažu u timu čiji su napad nosili Hari Kejn i Hjong Min Son.

Tako je počelo zahtevno fudbalsko putešestvije Troja Perota van matičnog kluba i serija pozajmica u Čempionšip, pa čak i Ligu 1, treći rang engleskog fudbala. Prošao je kroz Milvol, Ipsvič, MK Dons i Preston, a ključna je bila pozajmica u holandski Ekscelzior leta 2023. Upoznala ga je tada Eredivizija i dopao joj se. Počeo je da daje golove, dobacio do deset u debitantskoj sezoni i to je bio znak za AZ Alkmar da spremi novac. Platio je Totenhemu 4.000.000 evra i stvorio jednog od najopasnijih napadača holandske elite.