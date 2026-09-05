Saša Ilić: Momci, opustite se! Neke igrače moramo da žrtvujemo

„To se zaboravlja... Naravno da ću iskustva koja imam probati da prenesem igračima, odigrao sam najviše derbija u istoriji i sa tog aspekta mogu da porulim momcima da probaju da ostanu mirni. Bio sam i ja mlad, znam da su emocije velike, ali moraju da kanališu energiju i da se opuste. Ne da se opuste u smislu da rade šta hoće na terenu, nego da ne dozvole da ih ponese ambijent sa tribina“, predočio je Ilić na konferenciji za medije, dan pred duel sa crveno-belima (nedelja, 19 časova TV Arena Preimum 1).

Dok je nosio dres Parnog valjka, Ilić je bio akter 31 susreta sa večitim rivalom.

„Imam mnogo derbija iza sebe kao igrač, ali ovo je prvi u ulozi trenera. Još nemam žmarce u stomaku, razmišljam šta i kako. Najbitnije mi je da ekipa bude svesna da jedino kao tim može da deluje i izgleda dobro. Ovo je najveća utakmica u našoj zemlji, za ovo se živi. Očekujem dobar meč, dosta navijača i krcat jug, što je najbitnije, jer navijači mogu mnogo da pomognu našim igračima. Nadam se da Partizan može da prekine tradiciju koja nije sjajna na Marakani, tome ćemo težiti“.

Crno-beli na derbi stižu u dobrom raspoloženju, jer su dobili dve utakmice na domaćem terenu, a povoljna okolnost je što nema kadrovskih problema.

„Protiv Hetafea su moji igrači videli da, ukoliko daju sve od sebe u datom trenutku i ako deluju kao tim, mogu da budu ravnopravni sa ekipom takvog ranga. Na to se nadovezao i OFK Beograd, pa sa dozom samopouzdanja čekamo derbi. Doduše, forma u derbiju ne znači ništa. Dosta puta se dešavalo da derbi izrodi nekog novog heroja, a nadam se da će taj heroj sutra biti iz našeg tabora“.

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Iako su mu svi igrači zdravi, trener Partizana suočen je sa administrativnim problemima, jer samo četvorica stranca van Evropske unije mogu na teren, a u ekipi ih ima šestoricu.

„Razmišljam još kako to da repimo, nismo doneli konačnu odluku, posle treninga će sve biti jasnije. Imamo ozbiljan problem sa igračima van Evropske unije – sa Brazilcima i ostalima. U našoj ligi je dozvoljeno samo četvorica, što nam stvara problem, pa ćemo neke igrače morati da 'žrtvujemo', ali ubeđen sam da će oni koji izađu dati svoj maksimum. Kad je u pitanju transfer Milana Roganovića u Genk, naravno da svaki odlazak remeti planove, ali moramo biti svesni u kakvoj je Partizan situacijii da je dobio ponudu koja je dobra. Rogi želim sve najbolje, on je vrhunski momak, igrač i profesionalac“.

Dve teme koje su prethodnih dana privukle pažnju Grobara su dolazak novog štopera Sidnija Lime, kao i povratak u konkurenciju Ibrahima Zubairua.

„Lima je bio kapiten Santa Klare, što znači da poseduje liderske sposobnosti. Počeo je pripreme, odigrao prvu utakmicu za portugalski tim, ali posle toga tri nije, što minimalno ostavlja prostor da fizički nije maksimalno spreman. Koristićemo ga, nismo ga doveli za džabe, ima kvalitet, a da li će igrati zavisi od njega. Što se tiče Zubairua, reagovao je dobro. Kada mu je saopštena odluka, nije mu prijala, ali je individualno radio dobro. Direktor i ja smo razgovarali sa njim, svestan je svoje greške i rekao je da će se promeniti. Nisam sujetan čovek, to što se desilo je iza nas, Zubairu može da nam pomogne ako nastavi ovako da trenira“.

Prema svim paramterima, Crvenu zvezda je favorit, iako je posrnula na evropskoj sceni, ali njen individualni i timski kvalitet, kao i širina kadra stavlja je u bolju poziciju u očima javnosti.

„Činjenica je da je Zvezda prva na tabeli, e bez razloga. Imaju crveno-beli veliki broj kvalitetnih igrača i kadar koji je po tržišnoj vrednosti znatno ispred našeg. Da li to može da igra ulogu – može, ali da li je presudno – nije. Rijera je bio izuzetan igrač, a kao trener je već pokazao dosta. Pravio je fantastične stvari sa Celjem, stigao do četvrtfinala Lige konferencije, ima prepoznatljiv stil. Potrebno mu je određeno vreme jer je došao pre par sedmica u Srbiju, ali ga izuzetno poštujem. Što se našeg kadra tiče, za sada su svi zdravi i spremni. Navijačima nema šta posebno da se poručuje, Grobari su uvek uz nas, znaju da nije sjajno vreme i da smo dugo bez trofeja, ali ne odustaju. To će ovoj ekipi puno značiti.“