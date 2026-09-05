Nikola Simić u poteri za prvom pobedom nad Zvezdom

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Vreme čitanja: 1min | sub. 05.09.26. | 10:44
“Na prethodnim derbijima smo navino primali golove”, opominje kapiten Parnog valjka
Otkako je zakoračio u prvi tim Partizana, Nikola Simić ne zna za pobedu u večitom derbiju. Dosad ih je odigrao pet i pretrpeo četiri poraza, uz jedan nerešen ishod na debiju pod komandom Srđana Blagojevića (3:3). Prilika da se taj negativan trend promeni je u nedelju od 19 časova na stadionu „Rajko Mitić“.
„Svi znamo koliko ova utakmica donosi i koliko će biti teška. Uz maksimalno poštovanje protivnika, naravno da idemo na pobedu. Verujemo u sebe i u rad iz prethodnih sedmica, mislim da će sve biti dobro. Možda su dva prethodna derbija bila nesrećna pa smo primali golove, ali naravno da neće biti manjka motivacije ni kod mene ni kod ekipe, pogotovo sa novim trenerom. Motivacija sigurno neće biti problem“, jasna je poruka štopera crno-belih.
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Simić dodaje da se saživeo sa ambijentom karakterističnim za ove utakmice.
„Postoji pozitivna trema kod svakog igrača, bilo da mu je prvi ili peti derbi, uvek je isto. Nema preterane pripreme, samo vera u naš rad. Naravno da analiziramo rivala, treneri nam pokazuju protivničke vrline i mane, kao i pred svaku drugu utakmicu. Spremni smo“, zaključio je mladi defanzivac.