Strahinja Pavlović: Serija A prva iza Premijer lige, Alfađo Sise kao da je odigrao 200 utakmica

Upravo zbog toga, reprezentativac Srbije dao je intervju za torinski Tuttosport u kojem se dotakao kolapsa iz prethodne sezone, važnosti Luke Modrića, saradnje sa Alegrijem, ali pre svega – Rubena Amorima.

“On je još mlad trener. Volim ga jer se vidi da veoma dobro razume šta igrači misle i osećaju. Na terenu je veoma zahtevan i mnogo očekuje od nas, ali je van terena prijateljski nastrojena osoba. Ima drugačije taktičke zahteve od Alegrija, ali svi smo profesionalci, imamo različite trenere. Potrebno nam je vreme da učimo, ali mislim da se posle dva meseca kod Amorima mogu videti neka poboljšanja”, rekao je Pavlović.

Dok je igrao u Salcburgu, za trenera je imao Matijasa Jajslea, sadašnjeg šefa struke Njukasla, poznatog po ofanzivnom stilu igre. Strahinja je podvukao paralelu između nemačkog trenera i Amorima.

“U nekim aspektima su slični. Kod obojice je važno kako smo postavljeni bez lopte i da uvek idemo u presing. Ipak, kod Amorima uvek igramo sa tri pozadi, dok Jajsle igra sa četiri. Promenio se način na koji igramo u odnosu na prethodnu sezonu. Ranije smo stajali nisko i čekali kontre, sad mnogo više imamo loptu, veći je prostor koji moramo da pokrijemo. Ranije sam mogao da krenem napred, jer znam da imam više saigrača iza mene. Sad ako krenem napred, ostavljam mnogo praznog prostora. Takođe, posle dve godine, protivnici znaju moje karakteristike, pa ih je teže iznenaditi”.

Ipak, neupitno je da je kod Masimilijana Alegrija mnogo napredovao i da je sistem sa trojicom štopera iz bivšeg štopera Partizana izvukao najbolje.

“Apsolutno. Mislim da je fundamentalno da neki defanzivac ima iskustvo u Italiji. Alegri je jedan od najboljih trenera kad je u pitanju uigravanje odbrambene faze. Sa Amorimom igramo više sa loptom tako da mogu dodatno da se poboljšam”.

Nekadašnji igrač Partizana je i ovog leta mogao da ode, ali po sopstvenim rečima - nije imao nameru da to uradi.

"Uvek postoji ta prilika i to se dešava svakom igraču. Ali nisam želeo da odem. Kad sam prvi put pričao sa Amorimom, shvatio sam da sam mu važan".

Ipak, ono što je bila priča Milana pod Alegrijem je kolaps iz prethodne sezone. U jednom trenutku je izgledalo da će se Rosoneri boriti za Skudeto, niz od 24 meča bez poraza, ali je onda usledio totalni raspad i klub sa San Sira se od sigurnog učesnika Lige šampiona survao u Ligu Evrope.

“Teško je objasniti šta se desilo. Čak i danas, još uvek ne razumem šta se dogodilo protiv Kaljarija u poslednjem kolu. Igrali smo kod kuće, pred našim navijačima, protiv rivala koji je već obezbedio opstanak. Kao što je Alegri govorio – đavo je izmislio fudbal. U svakom slučaju, mislim da je sve počelo porazom od Lacija, a nedelju dana ranije smo pobedili Inter u derbiju. To je bila prelomna utakmica ako smo želeli da se vratimo u trku za titulu, ali smo izgubili i od tada je krenuo mentalni domino efekat. Pored toga, bili smo sigurni da ćemo ionako igrati Ligu šampiona, pa smo smanjili nivo koncentracije”.

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Neki kažu da bi sve bilo drugačije da se nije desila povreda Luke Modrića. Hrvat je zadobio dvostruki prelom jagodične kosti na derbiju protiv Juventusa i nije igrao skoro mesec dana.

“To je mnogo uticalo na nas. Luka je bio i još uvek je srce tima”.

Ono što je zanimljivo, uprkos tome što već treću godinu igra u Seriji A, Pavlović nikad nije imao Dušana Vlahovića za rivala. Još neko vreme će ostati tako, pošto je Dušan otišao u Bešiktaš.

“Kad je on bio na terenu, ja sam bio na klupi ili obrnuto. Mislio sam da će pronaći tim u jednoj od pet najboljih evropskih liga, ali je morao imati svoje razloge zašto je odabrao Bešiktaš. Mislim da je činjenica da će ponovo sarađivati sa Vinčencom Italijanom, kod kojeg se probio dok su sarađivali u Fiorentini – odigrala glavnu ulogu. Želim mu sve najbolje.”

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Pričao je Pavlović i o predstojećem meču sa Juventusom. Oba susreta iz prethodne sezone završena su bez golova.

“Bila su to dva potpuno različita meča. U Torinu smo zaslužili da pobedimo, promašili smo penal, a Rafael Leao je imao dve sjajne šanse. Druga utakmica je bila drugačija, mnogo lošija. Sad će biti komplikovano. Juventus je dobar tim, mogu da se bore sa nama za Ligu šampiona, a postoji još pet ili šest timova koji mogu da napadnu Skudeto. Inter je svakako favorit. To je jedna od sjajnih stvari u vezi italijanskog fudbala. Više nije kao pre 20 ili 30 godina kad je Serija A bila kao današnja Premijer liga. U Engleskoj ima više novca i teško je takmičiti se sa njima, ali je italijanska liga odmah iza Premijer lige. Veća je ravnoteža i ima prostora za iznenađenje. U Španiji, Francuskoj i Nemačkoj uvek isti timovi osvajaju titulu”.

Rosoneri su ovog leta potrošili 163.700.000 evra na dovođenje novih igrača. U oči, za sada, najviše upadaju Mario Hila i Gonsalo Ramoš.

“Sviđa mi se Mario, jak je, baš kao i Ramoš. Siguran sam da ćemo tek uskoro videti koliko mogu. Međutim, moram da spomenem Alfađa Sisea. Prijatno me je iznenadio. Mlad je, ali igra kao da već ima 200 utakmica u Seriji A”, rekao je Pavlović.

SERIJA A – 3. KOLO

Petak

Đenova - Komo - 1:4 (1:3)

/Osmajić 19 - Baturina 25, Diao 30, 78, Pas 40/

Subota

15.00: (1,95) Fjorentina (3,45) Torino (4,00)

18.00: (1,62) Inter (3,80) Napoli (5,80)

20.45: (1,70) Roma (3,60) Atalanta (5,30)

Nedelja

15.00: (2,55) Parma (3,15) Monca (2,95)

15.00: (2,70) Frozinone (3,35) Venecija (2,60)

18.00: (2,05) Bolonja (3,40) Sasuolo (3,70)

20.45: (2,15) Juventus (3,45) Milan (3,70)

Ponedeljak

18.00: (2,00) Kaljari (3,35) Leče (4,00)

20.45: (2,95) Udineze (3,15) Lacio (2,55)

***kvote su podložne promenama