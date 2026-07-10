Lebron ide kući, samo je pitanje kojoj

Licitira se i licitira o narednoj destinaciji Lebrona Džejmsa. Popularni Kralj je u potrazi za novom sredinom, a pričalo se o tome da ga žele Denver, Minesota, Majami, Filadelfija... Ali još uvek se ne zna sa sigurnošću gde će, mada već sad ima nekih prognoza, iako su pojedini ubeđeni u to da znaju koja je Lebronova naredna destinacija.

Jedan od njih je Bili Simons iz The Ringer-a, koji je rekao da je povratak u Klivlend gotova stvar.

"Mislim da je Golden Stejt imao utisak da će dobiti Lebrona, a na kraju je prilično da su iskorišćeni za celu priču, kako bi se i drugi uključili. Lebron se vraća u klivlend i to je gotova stvar", rekao je Simons.