Lebron ide kući, samo je pitanje kojoj
Vreme čitanja: 2min | pet. 10.07.26. | 21:25
Majami ili Klivlend, gde će da završi Kralj?
Licitira se i licitira o narednoj destinaciji Lebrona Džejmsa. Popularni Kralj je u potrazi za novom sredinom, a pričalo se o tome da ga žele Denver, Minesota, Majami, Filadelfija... Ali još uvek se ne zna sa sigurnošću gde će, mada već sad ima nekih prognoza, iako su pojedini ubeđeni u to da znaju koja je Lebronova naredna destinacija.
Jedan od njih je Bili Simons iz The Ringer-a, koji je rekao da je povratak u Klivlend gotova stvar.
"Mislim da je Golden Stejt imao utisak da će dobiti Lebrona, a na kraju je prilično da su iskorišćeni za celu priču, kako bi se i drugi uključili. Lebron se vraća u klivlend i to je gotova stvar", rekao je Simons.
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Međutim, dobro obavešteni NBA insajder Evan Sideri još ne misli da je sve rešeno oko povratka Džejmsa u Klivlend.
On je najpre podelio zanimljiv post na Tviteru, gde Kavalirsima daje 61,5 posto šanse za dovođenje Lebrona. Sledi Majami s 15,9 posto, potom Voriorsi s 11,4, dok su na začelju Seventisiksersi (8,8 posto) i Timbervulvsi (2,1 posto).
Posle toga se još jednom oglasio o Lebronovoj budućnosti.
"Kavalirsi i Hit su favoriti za dovođenje Lebrona Džejmsa. Bilo je intenzivno oko povratka u Klivlend, ali mnogo priče u poslednjih 48 sati oko Majamija. Siksersi, Timbervulvsi i Voriorsi trenutno ne gledaju spoljne igrače", navodi Sideri.
Situacija oko Lebrona se zakuvava i dostiže vrhunac. Očekuje se da se njegova naredna destinacija vrlo brzo sazna, a kako sada stvari stoje najbliži je povratku, ali još uvek se ne može reći gde od njegove "dve kuće".