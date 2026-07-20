Bošnjaković: Već smo se videli sa zlatom oko vrata, dobar sam s obzirom da ne igram
Vreme čitanja: 2min | pon. 20.07.26. | 13:27
"Ramišljali smo da su Slovenci oslabljeni i da je to to", priča za Mozzart Sport Mitar Bošnjaković
Mitar Bošnjaković, momak od koga se mnogo očekivalo u Partizan Mozzart Betu. Kao član juniorske selekcije Srbije i polaznik akademije Real Madrida stigao je u Humsku da bude budućnost slavnog kluba. Umesto toga, dve godine kasnije, Mitar Bošnjaković praktično ni nema ulogu u crno-belom dresu, ali je i dalje lider nacionalnog tima. U selekciji do 20 godine bio je prvi među jednakima u pohodu na još jednu medalju. Ipak, na osnovu razgovora koji smo imali sa i dalje članom Partizana, evidetno je da nije zadovoljan postignutim rezultatom.
Sasvim otvoreno je istakao u razgovoru za Mozzart Sport po sletanju u Beograd, dan posle izgubljenog finala Evrobasketa za igrače do 20 godina... Ekipa je evidetno opušteno ušla u duel za zlato protiv domaćina Slovenije.
"Dobro, šta da kažem. Posle ovako lošeg finala, osećamo se loše", počinje Bošnjaković razgovor za Mozzart Sport.
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Nije hteo da uvija šta se dešavalo pred finale šampionata Evrope...
"Mislili smo da možemo mnogo više od ovoga. Jeste medalja uspeh. Izgledali smo spektakularno ceo turnir, onda jedan loš dan, jedna loša utakmica... Posle polufinala smo se videli sa zlatom oko vrata, Slovenci su to iskoristili. Mi smo loše ušli u meč i to je to".
Selekcija koju ovoga leta predvodi selektor Nemanja Jovanović je napravila izvanrednu hemiju, koja se videla na parketu tokom čitavog šampionata.
"Mi smo prijatrelji, igramo dugo godina zajedno. Verujemo jedni drugima, znamo šta možemo i šta su nam mogućnosti. Manje-više smo zaslužili zlato, ali dobili smo srebro, tako je kako je".
Posebno se osvrnuo na finale i činjenicu da se cela ekipa opustila posle ubedljivog trijumfa protiv Španije.
"Svi smo razmišljali da su Slovenci oslabljeni, videli smo se sa zlatom u rukama. Košarka je čudna stvar i obično to ne bude tako kako zamislite. Da mogu da vratim vreme, dali bismo još više, zaslužili smo zlato".
Za kraj smo se dotakli i njegovog individualnog učinka.
"Imao sam par loših utakmica posle dve godine ne igranja, kada se to uzme u obzir, odigrao sam dobar turnir. Zadovoljan sam svime, samo je taj poslednji čin falio", završio je Bošnjaković koji nije hteo da priča o svojoj budućnosti kada je u pitanju klupska košarka.
Ako je suditi po glasinama, ali i činjenici da nije igrao dve pune sezone, teško je očekivati da ćemo i videti Mitra Bošnjakovića u crno-belom dresu naredne sezone.