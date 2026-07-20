Bošnjaković: Već smo se videli sa zlatom oko vrata, dobar sam s obzirom da ne igram

Nije hteo da uvija šta se dešavalo pred finale šampionata Evrope... "Mislili smo da možemo mnogo više od ovoga. Jeste medalja uspeh. Izgledali smo spektakularno ceo turnir, onda jedan loš dan, jedna loša utakmica... Posle polufinala smo se videli sa zlatom oko vrata, Slovenci su to iskoristili. Mi smo loše ušli u meč i to je to".

Selekcija koju ovoga leta predvodi selektor Nemanja Jovanović je napravila izvanrednu hemiju, koja se videla na parketu tokom čitavog šampionata.

"Mi smo prijatrelji, igramo dugo godina zajedno. Verujemo jedni drugima, znamo šta možemo i šta su nam mogućnosti. Manje-više smo zaslužili zlato, ali dobili smo srebro, tako je kako je".

Posebno se osvrnuo na finale i činjenicu da se cela ekipa opustila posle ubedljivog trijumfa protiv Španije.

"Svi smo razmišljali da su Slovenci oslabljeni, videli smo se sa zlatom u rukama. Košarka je čudna stvar i obično to ne bude tako kako zamislite. Da mogu da vratim vreme, dali bismo još više, zaslužili smo zlato".

Za kraj smo se dotakli i njegovog individualnog učinka.

"Imao sam par loših utakmica posle dve godine ne igranja, kada se to uzme u obzir, odigrao sam dobar turnir. Zadovoljan sam svime, samo je taj poslednji čin falio", završio je Bošnjaković koji nije hteo da priča o svojoj budućnosti kada je u pitanju klupska košarka.

Ako je suditi po glasinama, ali i činjenici da nije igrao dve pune sezone, teško je očekivati da ćemo i videti Mitra Bošnjakovića u crno-belom dresu naredne sezone.