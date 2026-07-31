Čarls Dženkins: Pratim sve oko Zvezde; volim da gledam Kevina Pantera
Vreme čitanja: 2min | pet. 31.07.26. | 18:54
"Zvezda će mi zauvek ostati u srcu"
Ostaće Čarls Dženkins u redu najtrofejnijih i najomiljenijih stranaca u istoriji Crvene zvezde. Navijači crveno-belih pamte koševe nekadašnjeg ljubimca publike u Pioniru, a ni on ne zaboravlja vezu s klubom, iako već šest godina nije deo tima s Malog Kalemegdana.
Dženkins je u kratkom obraćanju na kampu Chipoverseas, koje je podelila i Evroliga, govorio o emociji koju gaji prema Zvezdi.
"Svi znaju koliko sam vezan za Srbiju i kolika je moja ljubav prema njoj. Ima jedan tim o kojem ne mogu da govorim, naš rival, ali kada je reč o Crvenoj zvezdi, svi znaju da pratim i gledam sve oko pojačanja. Još uvek sam vezan za navijače i održavam kontakt s ljudima s kojima sam igrao. Zvezda će mi zauvek ostati u srcu", naveo je Dženkins.
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Bivši as crveno-belih rekao je šta ga je najviše oduševljavalo tokom boravka u Beogradu.
"Igranje pred svim ludim navijačima, kao i protiv brojnih momaka koji su bili potcenjeni, a potom napravili odlične karijere, tu mislim na Majka Džejmsa i Šejna Larkina".
Dženkins je pričao svojim bivšim saigračima, ali i o tome kako se promenila evropska košarka.
"Volim da gledam Kevina Pantera, neke moje ljude poput Čarlsa Meninga, Čarlija Mura i Trenta Frejzera. Naravno, Kendrik Nan je zver. Igra se mnogo drugačije. Sada ima više šuteva za tri, ekipe igraju sve brže i ima daleko veći broj talentovanih igrača. Zaista je zabavno gledati. Pomalo sam ljubomoran kada vidim koliko su danas plaćeni, ali sam jako srećan zbog svega što je evropska košarka postala", rekao je u kratkom razgovoru Čarls Dženkins.