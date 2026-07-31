Čarls Dženkins: Pratim sve oko Zvezde; volim da gledam Kevina Pantera

Ostaće Čarls Dženkins u redu najtrofejnijih i najomiljenijih stranaca u istoriji Crvene zvezde. Navijači crveno-belih pamte koševe nekadašnjeg ljubimca publike u Pioniru, a ni on ne zaboravlja vezu s klubom, iako već šest godina nije deo tima s Malog Kalemegdana.

Dženkins je u kratkom obraćanju na kampu Chipoverseas, koje je podelila i Evroliga, govorio o emociji koju gaji prema Zvezdi.

"Svi znaju koliko sam vezan za Srbiju i kolika je moja ljubav prema njoj. Ima jedan tim o kojem ne mogu da govorim, naš rival, ali kada je reč o Crvenoj zvezdi, svi znaju da pratim i gledam sve oko pojačanja. Još uvek sam vezan za navijače i održavam kontakt s ljudima s kojima sam igrao. Zvezda će mi zauvek ostati u srcu", naveo je Dženkins.