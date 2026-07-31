Agoniji došao kraj: Mudrik posle 20 meseci može ponovo da igra fudbal

Do ukidanje suspenzije došlo je usled nedavnih izmena u tehničkim dokumentima WADA. Iz FA je objašnjeno da, iako pravila nisu retroaktivna, koncentracija meldonijuma pronađena u Mudrikovom uzorku prema današnjim standardima više ne bi predstavljala prekršaj, te on ponovo ima pravo nastupa.

Poslednji nastup za londonski klub pre suspenzije, Mudrik je zabeležio u pobedi od 2:0 protiv Hajdenhajma u Ligi konferencija 28. novembra 2024. godine, dok je 1. decembra protiv Aston Vile ostao na klupi za rezerve. Potom ga je na naredne četiri utakmice tadašnji trener Enco Mareska ostavio van protokola i njegove izostanke pripisivao bolesti, sve dok ga FS Engleske privremeno suspendovao 17. decembra zbog nepovoljnog rezultata na rutinskoj kontroli urina. Da bi u junu 2025. godine bio i zvanično optužen za doping.

"Od samog početka, ovo je bio izuzetno težak period za Mišu, kako na profesionalnom, tako i na ličnom planu, i zadovoljni smo što je ovaj slučaj sada okončan tako da mu omogućava da se odmah vrati fudbalu", navodi se u saopštenju Čelsija.

Mudrik je na Stamford Bridž stigao u januaru 2023. godine iz Šahtjora u transferu vrednom 70.000.000 evra, ali je od starta imao problema da se nametne, pa je na 73 utakmice za londonski klub upisao 10 golova i 11 asistencija. Pitanje je koliko će moći sada da doprinese Čelsiju, posle 20 meseci odsustva sa terena i kakvi su uopšte planovi engleskog kluba sa njim.

Ugovorom je vezan za Čelsi do 2031. godine.