Dalek put u Kazahstan presudio: Partizan zatražio odlaganje meča protiv Radničkog

Bilo je gusto u dvomeču Tobola i Panevežisa, potpuni egal tokom 210 minuta dvomeča, a onda su Kazahstanci u penal-seriji gde je promašeno 5 od 10 penala bili nešto prisebniji sa 11 metara i izborili izlazak na megdan Partizanu u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

Veći deo navijača crno-belih priželjkivao je put u Litvaniju ako ni zbog čega drugog makar zbog kraćeg putovanja, a možda i nešto slabijeg kvaliteta protivnika, ali je rulet stao na stranu Tobola i zato je Partizan odlučio da zatraži odlaganje utakmice četvrtog kola Mozzart Bet Superlige Srbije protiv Radničkog iz Niša, saznaje Mozzart Sport.