Dalek put u Kazahstan presudio: Partizan zatražio odlaganje meča protiv Radničkog
Vreme čitanja: 1min | pet. 31.07.26. | 19:16
Odluka bi trebalo da bude ozvaničena u ponedeljak, biće to treća utakmica u sezoni Mozzart Bet Superlige koja se odlaže
Bilo je gusto u dvomeču Tobola i Panevežisa, potpuni egal tokom 210 minuta dvomeča, a onda su Kazahstanci u penal-seriji gde je promašeno 5 od 10 penala bili nešto prisebniji sa 11 metara i izborili izlazak na megdan Partizanu u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.
Veći deo navijača crno-belih priželjkivao je put u Litvaniju ako ni zbog čega drugog makar zbog kraćeg putovanja, a možda i nešto slabijeg kvaliteta protivnika, ali je rulet stao na stranu Tobola i zato je Partizan odlučio da zatraži odlaganje utakmice četvrtog kola Mozzart Bet Superlige Srbije protiv Radničkog iz Niša, saznaje Mozzart Sport.
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Utakmica na Čairu trebalo je da bude odigrana devetog avgusta, između dve utakmice crno-belih protiv kluba iz Kostanaja, ali će pred dug put u Kazahstan Partizan izvesno biti slobodan, a Superliga bi zvaničnu odluku trebalo da saopšti u ponedeljak.
Biće to treća utakmica ove sezone u najvišem rangu srpskog fudbala koja će biti odložena zbog obaveza klubova na međunarodnoj sceni. Prethodno su pomereni mečevi Radnički Kragujevac - Železničar Pančevo u drugom kolu i Radnik Surdulica - Crvena zvezde u trećem kolu.
Podsetimo, prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija između Partizana i Tobola igraće se u Beogradu šestog avgusta od 21.00, dok je revanš u Kazahstanu na programu 13. avgusta. Partizan prethodno, već u ponedeljak trećeg avgusta očekuje i žreb za poslednje, četvrto kolo kvalifikacija za treće evropsko međunarodno takmičenje po kvalitetu.